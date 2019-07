Villar: "El brutal proyecto neoliberal empieza en Lacalle y tiene como frontera a Manini"

El Plenario del Frente Amplio aprobó este jueves la candidatura de Graciela Villar a la vicepresidencia como compañera de fórmula de Daniel Martínez. La aprobación fue por aclamación y la propuesta de realizarlo de esa manera fue hecha por la vicepresidenta Lucía Topolansky.

Plenario del FA aprobó por aclamación la fórmula Martínez-Villar. @ObservadorUY pic.twitter.com/mOICGvjOZD — Martín Tocar (@tinchotoc) July 18, 2019

"Discutimos, tenemos problemas, a veces nos enojamos entre nosotros. Pero créanme: nos sentimos absolutamente orgullosos de tener una una fuerza política unitaria", dijo Martínez una vez aclamada la candidata.

"Después de un proceso de muchas consultas, de ir afinando los criterios que me permitieran tomar la definicion, quiero contarles por qué Graciela sintetiza mejor que nadie esos criterios. Valoro la experiencia. Habrá compañeros con condiciones, pero nadie que supere a Graciela villar en cuanto a trayectoria", agregó.

Además afirmó que la integración de la exedila al binomio "enriquece" la fórmula". "Yo les decía a los compañeros que preguntaban: déjennos una semana, un mes, que conozcan a Graciela y sabrán por qué. No hay nada que rechace más que los alcahuetes. Siempre he buscado gente inteligente, que me hace mejorar, que me cuestiona", sostuvo.

En tanto, Villar agradeció el "calor" del Plenario del Frente Amplio y opinó que compartir fórmula con Martínez "supone salir a disputarle a la derecha en su máxima expresión las conquistas de estos años frente a un brutal proyecto neoliberal que empieza en (Luis) Lacalle y que tiene como frontera a (Guido) Manini". "Hoy vamos a dar el peor de los debates frente a una derecha que no muestra su programa, que lo esconde, y cuya consigna común es sacar al Frente Amplio", agregó.

La candidata a vice del oficialismo dijo que "otra vez se vuelve a poner sobre la mesa la contradicción entre oligarquía o pueblo".

Durante el Plenario, realizado en la Huella de Seregni, hablaron referentes de distintos sectores pero no hubo oradores de Asamblea Uruguay, el sector que Villar abandonó en noviembre del año pasado para acompañar la precandidatura de Mario Bergara.

El ministro de Economía y líder de ese sector, Danilo Astori, no participó de la reunión. El jerarca cuestionó la forma en que Martínez eligió su vice y dijo que tenía una alternativa que consideraba mejor como postulante cargo.