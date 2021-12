Elon Musk criticó el metaverso de Mark Zuckerberg: “suena más a marketing que a realidad”

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se mostró algo escéptico sobre la funcionalidad del metaverso de Mark Zuckerberg. Consultado sobre si creía que el metaverso sería algo bueno o peligroso para la humanidad dijo: “Creo que estamos lejos de desaparecer en el metaverso: suena un poco a una moda”.

Sin embargo no quiere “ser como un viejo idiota que descarta Internet”, pero insistió en que no ve el proyecto de Meta como algo convincente. “Seguro que puedes ponerte un televisor en la nariz. No estoy seguro de que eso te convierta en el metaverso”, ironizó Musk sobre el mundo virtual que esa compañía viene desarrollando.

Sus críticas hacia esta tecnología tienen que ver con la apuesta de su propio proyecto Neuralink, que pretende implantar chips en cerebros humanos, algo que él considera que es un camino más cercano a un metaverso: “A largo plazo, un Neuralink sofisticado podría llevarte completamente a la realidad virtual”, dijo.

"No sé si necesariamente creo en estas cosas del metaverso, aunque la gente me habla mucho al respecto", opinó el CEO de Tesla, en entrevista con el medio The Babylon Bee.

El término “Metaverso” generalmente refiere a entornos del mundo virtual en que las personas pueden vivir una experiencia inmersiva y multisensorial relacionandose con otros a través de internet. Puede referirse a espacios digitales que se tornan más realistas por el uso de la realidad aumentada o realidad virtual. Se espera que el metaverso permita multiplicar las interacciones humanas.

La entrevista completa está en inglés y puede verse aquí:

Qué es la Web 3.0

El concepto de Web 3.0 se impuso durante 2021 como el futuro de Internet. Sin embargo para muchos es un slogan vacío, y para otros es el próximo paso para las interacciones online. Brindará a los usuarios acceso ilimitado a la información, y con la ayuda de Inteligencia Artificial mostrará el contenido filtrado a lo que el consumidor prefiera.

Según sus defensores, la idea de esta nueva versión de Internet es utilizar la tecnología de blockchain, las criptomonedas y los NFT para crear una web que dependa menos de las cinco grandes empresas de tecnología conocidas como GAFAM: Google, Amazon, Facebook (ahora Meta), Apple y Microsoft.

Musk se mostró escéptico sobre esta nueva versión de Internet. “No lo veo convincente, suena más a marketing que a realidad”, admitió en la entrevista cuando se le consultó por su opinión sobre el ecosistema metaverso y la Web 3.0.