Elon Musk quiere comprar el 100% de Twitter por US$ 43.400 millones y la empresa evalúa su oferta

El fundador de Tesla y SpaceX, considerado el hombre más rico del mundo, se convirtió en el primer accionista de la firma_ con el 9%_ hace solo 10 días y ahora va por más.

En un documento transmitido el miércoles a la autoridad de supervisión de la bolsa estadounidense, Musk precisa que se trata de "su mejor oferta y de su última oferta", y amenaza, en caso de rechazo, con "reexaminar su posición de accionista" en el seno de la red social. Esta mañana a través de Twitter el empresario lo confirmó: "hice una oferta", escribió y presentando un enlace con el documento enviado blanqueó su intención de adquirir el 100% de la red social del pajarito.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

"Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada", asegura la carta enviada por Musk a Bret Taylor, presidente de Twitter.

"Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual" estima, al proponer retirar a Twitter de la bolsa.

"Propongo comprar 100% de Twitter al precio de 54,20 dólares en efectivo, es decir una prima de 54% respecto a la víspera del inicio de mi inversión en Twitter y del 38% respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión" detalla Elon Musk.

Las cifras adelantadas por Musk valorizarían Twitter a 43.400 millones de dólares, contra los 37.000 millones actuales.

A raíz de este episodio, las acciones de Twitter se dispararon un 11,34% a 51,05 dólares en los intercambios electrónicos que preceden la apertura de Wall Street

“Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo desbloquearé”, dijo Musk en el documento. Días atrás desde su propia cuenta se había preguntadosi la red social "estaba muriendo" porla poca actividad que artistas y referentes tenían en sus perfiles. Asimismo, sugirió eliminar los anuncios, la principal fuente de ingresos de Twitter.

Musk ha acumulado más de 80 millones de seguidores desde que se unió a la página web en 2009.

Twitter evaluará

Twitter dijo el jueves que iba a "examinar con atención" la oferta del presidente de Tesla, Elon Musk, de comprar la integralidad de la empresa y retirarla de Wall Street.

La red social indicó en un comunicado que recibió "la oferta no solicitada y no vinculante de Elon Musk" y que su consejo administrativo la va a "examinar con atención para determinar la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas de Twitter.

