Elon Musk restablece la cuenta en Twitter del expresidente de EE.UU. Donald Trump

El nuevo dueño de Twitter anunció este sábado que restablecerá la cuenta de Donald Trump en la red social tras promover una encuesta que finalizó con un resultado de 51,8% de votos a favor del expresidente de Estados Unidos.

El anuncio fue hecho a través de su cuenta oficial después que transcurrieron las 24 horas de plazo para responder a la encuesta que contó con alrededor de 15 millones de participantes.

El magnate, que compró la red por US$44.000 millones, dijo además en una serie de tuits que "el consejo de moderación de contenido de Twitter integrará representantes con puntos de vista muy divergentes, que sin duda incluirán a la comunidad de derechos civiles y grupos que combaten la violencia alimentada por el odio".

Donald Trump anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 esta semana.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv