Embajador de EEUU sobre clima de negocios en Uruguay: "Lo hacen increíblemente difícil"

El embajador de Estados Unidos en Uruguay, el empresario y político tejano Kenneth George, aseguró este miércoles que durante su estadía explorará la posibilidad de firmar acuerdos en materia de tecnología, así como cuestionó las condiciones para establecer negocios en el país. "Lo hacen increíblemente difícil", dijo el representante del gobierno de Donald Trump en referencia a las condiciones para instalar empresas y realizar intercambios comerciales en el país.

George llegó a Uruguay en los últimos meses, en reemplazo de Kelly Keiderling, embajadora desde 2016 y designada bajo el gobierno de Barack Obama. En su primera aparición pública ante la prensa uruguaya, ya como embajador, George se refirió a las posibilidades comerciales del país, así como a la política regional y el rol de Uruguay como "faro" de la democracia en una América Latina convulsionada.

"Estados Unidos tiene una larga historia de apoyar valores democráticos. No hay dudas de dónde nos paramos respecto al gobierno de (Nicolás) Maduro. Hemos sido muy francos. Sentimos que ese gobierno no es capaz de manejar su propio país. Apoyamos a (Juan) Guaidó", dijo en relación a la postura del gobierno del Frente Amplio (FA) de no reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como el legítimo mandatario.

Diego Battiste

Pese a esto último, el embajador aseguró que no está en el país para "dictar" al gobierno lo que debe hacer en esa materia.

El presidente electo Luis Lacalle Pou anunció en los últimos meses, antes y después de ganar las elecciones, que condenará en su gobierno al régimen de Maduro y a todos aquellos dictatoriales. "Estamos para apoyar los conceptos de la democracia y la libertad de expresión. Si esa es la opción de este gobierno, lo apoyaremos", expresó el diplomático sobre la llegada de la coalición al gobierno y el cambio de postura respecto a Venezuela.

En marzo de 2018 la Casa Blanca anunció en un comunicado que George era el elegido por Trump para representar a su país en Uruguay. Fue funcionario del departamento de Comercio entre 1981 y 1985, bajo el mandato de Ronald Reagan. También fue legislador estatal entre 1999 y 2003, y presidió el Partido Republicano en su Dallas (Texas) natal.

Las metas comerciales

Diego Battiste

George se describió como un político y empresario que, por definición, tiene entre sus metas lograr acuerdos comerciales.

Respecto a la facilidad para hacer negocios, George señaló que Nepal tiene mejores índices en esa materia que Uruguay. "¿Alguna vez fueron a Nepal? Yo sí. Ustedes son mucho mejores en cualquier área. Pero, ¿por qué estrangulan a sus propios negocios con un grado de dificultad para hacer negocios, expandirlos, importar y exportar? Lo hacen increíblemente difícil", resumió.

El diplomático presidió varias corporaciones públicas y privadas, al tiempo que posee y gerencia dos empresas (Blue Harbor Plantation y Blue Harbor Tropical Arboretum) en Roatán, Honduras, según informó la agencia AP al momento del anuncio de su designación.

Consultado respecto a un posible acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Mercosur, recordó que no fue su país el que, hace unos años, rechazó la posibilidad de firmar un tratado.

"Creo que la mejor economía mundial es aquella que tiene libre y justo comercio en cada uno de los países", explicó. Aunque insistió en que deben ser "justos". "Estamos viendo muy poco de lo justo y bastante más de lo libre. Necesitamos tener los dos en equilibrio", afirmó.

El empresario tejano reconoció que Estados Unidos, al producir y vender "los mismos productos" que Uruguay, no será el mayor socio comercial en materia de comodities.

Sin embargo, sí apuntó hacia la industria tecnológica y el software. "Estados Unidos compra más del 65% de su tecnología que, de hecho, es la que agrega más valor a la economía", dijo en relación a Uruguay.

De esta manera, consideró que la mayor "ventaja competitiva" de Uruguay es "la tecnología". "La verdad es que no tienen una ventaja competitiva en agricultura", reconoció George, aunque sí marcó como un ejemplo la tecnología aplicada a esa área, como el caso de la trazabilidad ganadera.

El embajador dijo que "todos los días" se ve en Estados Unidos la reducción de empleados en pequeñas comunidades agricultoras. "Cuando eso pasa, tienes un costo social para sostener a los desempleados. Y ese costo social en aumento, sin un aumento en los aportes, genera impuestos más altos", explicó.

"Eso no es lo que quieren para su país. Quieren ser más competitivos en productos de la agricultura, usar nuevas tecnologías para aumentar sus márgenes y su capacidad para vender a un mayor precio", agregó.