Embarazo y covid-19: las explicaciones de especialistas y recomendaciones

La mortalidad materna registra aproximadamente cuatro muertes por año en todo el país, mientras que a causa de coronavirus ha habido un pico preocupante de muertes. Según informaba el ginecólogo Leonel Briozzo, jefe de Maternidad del Hospital de la Mujer (Pereira Rossell) el 18 de mayo en Twitter hasta ese momento se habían registrado cuatro muertes maternas, cuatro muertes perinatales, y había cinco pacientes embarazadas y/o puérperas en CTI. Y por eso pedía que se las priorizara en la vacunación.

A esas muertes se sumó la de una mujer embarazada de ocho meses con covid-19 el sábado 22 de mayo en Paysandú, luego de haber estado internada en CTI durante un mes. El bebé nació y "está bien", dijo el director departamental de Salud, Carlos Leoni. "El bebé bien, no se infecta, generalmente los bebés no tienen problemas", explicó en conferencia de prensa.

La mujer, de 34 años no tenía comorbilidades pero aún no estaba vacunada contra el covid-19. "Fue un embarazo donde al llegar casi el octavo mes, se presentó el coronavirus. Eso le dio una insuficiencia respiratoria sumamente importante", afirmó Leoni Además contó que hay otra embarazada con covid-19 internada en CTI en el departamento. "Esas cosas no pueden suceder", cuestionó y recordó que pidió al MSP la priorización de las embarazadas.

El director del Hospital de Paysandú, que depende de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Gustavo Curbelo, dijo a El Observador que la otra embarazada tiene siete meses de gestación y que, a su vez, hay una puérpera que también está internada por covid-19 en el CTI de ese centro; ambas están en condiciones "estables", dijo.

Tras la muerte de otras dos embarazadas semanas atrás, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció el pasado 5 de mayo que esa población sería priorizada para vacunarse con Pfizer. Este lunes, ante la consulta de una usuaria de Twitter, el jerarca respondió que "la gran mayoría" de las embarazadas ya tiene fecha y hora de vacunación. "Se sigue trabajando", concluyó.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) prioriza a las embarazadas con base en un listado que los prestadores de salud le envían a la cartera. Cuando se agendan, se les envía la confirmación del día y la hora para vacunarse con Pfizer, en caso contrario, la persona debe comunicarse con su prestador de salud para solicitar que sea incluida en la lista que se le envía al MSP. La vacunación priorizada a este grupo comenzó el 20 de mayo aunque algunas puedan haberse vacunado antes por su cuenta.

La Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU) consideró que las embarazadas tienen mayor riesgo de enfermarse de forma grave por covid-19.

El miembro de la directiva y ginecólogo Gerardo Vitureira explicó a El Observador el pasado 4 de mayo que "las embarazadas tienen una susceptibilidad a todas las infecciones respiratorias" y recordó que "la gripe H1N1 fue la primera causa de muerte materna en 2009 en Uruguay".

A su vez, en ese momento la inmunóloga Victoria Frantchez explicó que la vacuna puede aplicarse en cualquier momento del embarazo. "Siempre se recomienda, para todos los fármacos, que sea después de la semana 12, que es cuando se está formando el feto", explicó, pero añadió que "pueden vacunarse en cualquier momento".

Para la SGU, lo "ideal" también es que es la vacunación se aplique después de las 12 semanas de gestación –tres meses–. "Frente a los números –de contagios– que se dan en Uruguay, creemos que es importante vacunar a las embarazadas", dijo Vitureira, quien coincidió con Frantchez sobre que vacunar antes de las 12 semanas de gestación "no es que está terminantemente prohibido", sino que "es una recomendación".

Briozzo dijo la semana pasada en el programa Doble Click de FM Del Sol "son muy poquitas las embarazadas (...) Son 27 mil embarazadas que se pueden vacunar en muy pocos días".

"Eso es clave sin olvidar las otras medidas: fundamental la burbuja de la mujer embarazada. Para que eso pueda lograrse hay que dar apoyos a las mujeres más vulneradas desde el punto de vista socioeconómico para que puedan lograr quedarse en casa. Las mujeres jefas de hogar tienen que tener un apoyo económico del Estado y hay dispositivos para hacerlo", señaló.

En ese sentido insistió en que "hay que hacer lo posible para que no tengan la necesidad de salir a trabajar" y "apoyarlas en régimen de licencias mucho más flexibles que las que hay".



También expresó que las mujeres que ya tuvieron su parto "también tienen cierto nivel de vulnerabilidad y por lo tanto deberían entrar en el plan".

Briozzo advirtió que "la afección tiende a una agravación muy rápida con un impacto fundamentalmente respiratorio (...) Es algo que en 25 años de profesión no había visto una afección como esta que actúe con este genio evolutivo".