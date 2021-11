Emotivo torneo de golf

En las instalaciones del Club de Golf del Uruguay se realizó la 14º edición del torneo Itaú de Golf, esta vez fue una edición especial en homenaje a Cr. Horacio Vilaró, ex gerente general de la institución bancaria fallecido en mayo del año que corre.

Más de 300 golfistas participaron del torneo, disfrutaron de un almuerzo en el salón principal del club y recibieron obsequios del banco.

Resultados del torneo:



DAMAS

Scratch

1) Chloe Stevenazzi : 79 + 82 = 161

2) Ma. Paz Marqués: 87 + 88 = 175



Hasta 10.2 de Índex

1) Victoria Bukstein (13) 76 + 77 = 153

2) Priscilla Almeida (12) 77 + 83 = 160



10.3 a 20.4 de Índex

1) Josefina Tilve (15) 70 + 73 = 143

2) Carla Fabini (17) 68 + 77 = 145



20.5 a 28.8 de Índex

1) Ma. Jose Frontini (26) 74 + 73 = 147

2) Lujan Magariños (33) 72 + 78 = 150



28.9 a 54 de Índex

1) Alicia Muñoz (36) 63 + 67 = 130

2) Andrea Marsiglia (34) 71 + 75 = 146



Senior hasta 28.8 de Índex

1) Carla Fabini (17) 43 + 42 = 85 (68)

2) Solange Stenzel (33) 50 + 53 = 103 (70)

Senior de 28.9 a 54 de Índex



1) Alicia Muñoz (36) 50 + 49 = 99 (63)

2) Andrea Marsiglia (34) 57 + 48 = 105 (71)



CABALLEROS

Scratch

1) Franco Martínez : 73 + 72 = 145

2) Matías Baldomir : 77 + 78 = 155



Hasta 7.1 de Índex

1) Francisco Rodríguez Larreta (9) 71 + 72 = 143

2) Juan Ignacio Silveira (8) 73 + 72 = 145



7.2 a 14.6 de Índex

1) ndrew Cooper (14) 65 + 71 = 136

2) José Carlos Souza (15) 75 + 69 = 144



4.7 a 21.4 de Índex

1) Pedro Arbilla (23) 76 + 70 = 146

2) Ricardo Ferber (19) 70 + 78 = 148



21.5 a 27.5 de Índex

1) Juan Martin Gallo (31) 66 + 58 = 124

2) Jacinto Muxí (31) 70 + 71 = 141



27.6 a 54 de Índex

1) Santiago Larrique (34) 68 + 54 = 122

2) Diego Baldomir (36) 67 + 66 = 133



Presenior hasta 14.6 de Índex

1) Andrew Cooper (14) 40 + 39 = 79 (65)

2) Álvaro Curbelo (10) 42 + 38 = 80 (70)



Presenior de 14.7 a 27.5 de Índex

1) Adrián Saraiva (30) 43 + 54 = 97 (67)

2) Diego Fernández Bartl (31) 52 + 49 = 101 (70)



Senior hasta 14.6 de Índex

1) Winston Willans (13) 41 + 40 = 81 (68)

2) Pablo Bonti (15) 35 + 47 = 86 (71)



Senior de 14.7 a 27.5 de Índex

1) Jacinto Muxi (31) 54 + 47 = 101 (70)

2) Carlos Lanzaro (26) 52 + 45 = 97 (71)



Senior de 27.6 a 54 de Índex

1) Marcelo Mazzolli (37) 48 + 53 = 101 (64)

2) Diego Baldomir (36) 52 + 51 = 103 (67)

JUVENILES

Cat. Mixta de Juveniles

1) Juan Cruz Esmoris (14) 67 + 72 = 139

2) Isabella Pietrafesa (39) 75 + 72 = 147



PREMIOS ESPECIALES

Best Drive Damas: Viviana Pesce

Best Drive Damas Juveniles: Josefina Aguerre

Best Drive Caballeros Viernes: Walter Folleg