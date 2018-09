Empresarios denuncian “acto de patoterismo” en supermercado

El presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez, dijo que la empresa dueña del supermercado espera que la justicia tome cartas en el asunto por los hechos violentos que ocurrieron este sábado en el Devoto de 8 de octubre y consideró el episodio como un “acto de patoterismo”. “No hablé con ellos (con la empresa) pero obviamente quieren que se tomen cartas en el asunto porque hicieron la denuncia”, dijo Menéndez a El Observador. Asimismo, sostuvo que los hechos ocurridos en el supermercado fueron un “acto de patoterismo” . “La parte sindical está reglamentada pero esto no, es ilegal. Que no puedas pagar porque un sindicato no te deja es un acto de barbarie”, comentó.

El presidente de la asociación dijo que se “lesionaron los derechos de los ciudadanos” al no permitir que pudieran comprar en el supermercado. “Los sindicatos pueden hacer huelga o paro pero no pueden prohibirte que no compres. Es totalmente desacertado”, dijo Menéndez.

Las manifestaciones ocurrieron en el marco de las negociaciones del Consejo de Salarios, cuyo convenio venció el 30 de junio. Los empresarios decidieron mantener los beneficios del acuerdo durante el período de negociación para que no hubiera inconvenientes. Las negociaciones se encontraban en cuarto intermedio y el sindicato solicitó una reunión para que durante dos semanas se pudiera estudiar el nuevo convenio. Dos días después se produjeron los incidentes.

“Esto sobrepasa la lucha sindical. Fue un acto premeditado porque fue en varios supermercados de la calle, por eso queremos que la justicia tome medidas. No se puede tolerar”, sostuvo Menéndez, quien agregó que muchos de las personas que participaron en los altercados eran miembros del sindicato pero no trabajaban como funcionarios en esos locales.

Piquetes

Frente a los resultados negativos de los Consejos de Salarios, trabajadores agremiados en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), realizaron este sábado piquetes en los supermercados -Devoto, Disco, Ta-Ta, Tienda Inglesa- ubicados sobre la avenida 8 de Octubre, y en uno de ellos los trancazos derivaron en piñas con clientes. El dirigente de Fuecys Favio Riverón, confirmó que un cliente agredió a una de sus compañeras.

La trifulca quedó registrada en las cámaras del supermercado, como muestra el video al que accedió El Observador. Riverón dijo que los piquetes forman parte de un plan de medidas tomadas por el sindicato, que comenzaron el fin de semana pasado con movilizaciones en el supermercado Geant del shopping Nuevocentro, siguieron con otro piquete en los supermercados del centro de Montevideo el pasado jueves (durante el día del Centro) y en los comercios de La Unión.

Según fuentes empresariales, en el piquete que comenzó en el Devoto de 8 de octubre cerca del mediodía del sábado, unas 50 personas -de las que cuatro eran empleados del local- permitían el ingreso de los clientes pero luego impedían que pudieran pagar sus compras, lo que irritó a algunos de ellos. Se dieron situaciones de agresiones físicas y verbales hasta el retiro de la medida a las 14.00 horas. La empresa realizó la denuncia policial.

Riverón de Fuecys señaló que el sindicato se reunirá este jueves y que dependerá de los resultados del encuentro si continúan o no con estas medidas. “Está extremadamente complicado. Las cámaras empresariales no tienen condiciones para equiparar la inflación”, apuntó. Los consejos de salarios se enfrentan por primera vez desde 2005 a un ciclo negativo del empleo, que pone a prueba el régimen de negociación. En ese marco, el sindicato había propuesto un salario mínimo de $ 25 mil a partir de julio de este año, tras el vencimiento del anterior convenio.