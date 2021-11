En la previa a revisión de tarifas, OPP le pidió a UTE aporte extra por US$ 116 millones

El Directorio de UTE aprobó este jueves por mayoría, y con el voto en contra del Frente Amplio, un aporte extra Rentas Generales en $ 5 mil millones (unos $ 116 millones) a pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Inicialmente estaba previsto que las transferencias fueran por US$ 61,5 millones. Con el nuevo aporte definido, la empresa triplicará sus transferencias que ascenderán a unos US$ 178 millones en el presente ejercicio. En los primeros nueve meses del año el ente había volcado a la Caja del Estado algo más de US$ 36 millones.

De esta forma, el gobierno apela al buen desempeño que están mostrando los números de la empresa producto de las exportaciones récord de energía a Brasil, y solicita parte de los ingresos extraordinarios. UTE prevé terminar el año con ganancias de entre US$ 180 millones y US$ 200 millones por ese negocio en particular.

La solicitud de ampliación de transferencias se da pocas semanas antes que el gobierno analice qué hará con el precio de las tarifas en enero. En los últimos días, tanto desde Cabildo Abierto como desde la oposición se ha comenzado a reclamar un abaratamiento de las tarifas de electricidad que pagan hogares y empresas aprovechando la coyuntura favorable. En filas del oficialismo hay mesura, se insiste con que es una situación coyuntural, y que el tema se estudiará cuando se haga la programación de cara a 2022.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá definir en un par de semanas que hará con las tarifas de Ancap en diciembre, luego de mantenerlas congeladas durante los meses de octubre y noviembre por ganancias extraordinarias que obtuvo el ente por la venta de gasoil a UTE para su negocio de exportación de energía a Brasil. El economista Javier de Haedo publicó una columna en El País donde puso en duda que el ente petrolero haya obtenido ganancias en el trimestre julio-setiembre. Según sus cálculos, en base a la información que publica el MEF, Ancap pasó de tener un resultado positivo de US$ 9 millones en 2020 a un rojo de US$ 17 millones este año.

Decisión "era esperable" pero "queda paño"

El director por Cabildo Abierto en UTE, Enrique Pées Boz, votó a favor del pedido realizado desde el gobierno. Consultado por El Observador, dijo que el pedido “era esperable y se ajusta a derecho”. El economista afirmó días atrás que había condiciones para considerar un congelamiento general de los precios de la electricidad desde enero del próximo año.

¿Cuál era su razonamiento? Este año la inflación cerrará en la franja de 7% o algo por encima, por lo que en teoría eso abría que cargarlo en la tarifa. A grandes líneas, cada punto de aumento son unos US$ 16 millones. Si se multiplica por siete se llega a una cifra cercana a US$ 120 millones que ya se están en caja. Desde su punto de vista, ese debería ser el “plan A”, al margen que se podrían considerar otras alternativas.

Tras la decisión de este jueves, Pées Boz afirmó que “seguirá impulsando la reducción de tarifas. “Queda menos, pero queda paño. El cisne negro quedó con menos plumas, pero vive”, dijo.

Por su parte, la representante del FA en el directorio del ente, Fernanda Cardona, votó en contra, según dijo a El Observador. En un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter afirmó que la empresa se queda “sin la ganancia por exportaciones y con varios problemas para resolver. ¿En qué se va a gastar este dinero?”, se preguntó.

Cardona había planteado que los ingresos deberían volcarse a “bajar la tarifa a la gente”. “Si UTE antes de tener torta de ganancias ya podía tener un criterio de no ajustar las tarifas por encima del IPC y lo logró durante más de 10 años, ahora tiene más que eso. Llegó el momento, ahora sí, de bajar la tarifa a la gente. Pero no a los malla oro, sino a la gente de a pie”, había dicho en declaraciones a AM Libre.

Edificio de Torre Ejecutiva

La solicitud realizada por el equipo económico que encabeza la ministra Azucena Arbeleche y el director de OPP Isaac Alfie no es algo nuevo para UTE. Por ejemplo, en 2017 durante el anterior gobierno del FA el ente energético tuvo un gran desempeño en términos operativos con utilidades por US$ 490 millones. El compromiso inicial era la transferencia de US$ 80 millones, pero luego el Ministerio de Economía y Finanzas liderado por Danilo Astori solicitó partidas extraordinarias, por lo que terminó volcando unos US$ 370 millones. Ello en un contexto donde el foco estaba puesto en recomponer el rojo de las cuentas públicas. Algo similar también ocurrió durante el ejercicio 2018. Así, las transferencias extraordinarias de UTE a las arcas del Estado (su accionista) continúa siendo un resorte discrecional por parte del Poder Ejecutivo de turno.

Cifras y pronósticos

En los primeros nueve meses de 2021 UTE obtuvo ganancias por US$ 385 millones, según el último balance de la empresa publicado por la Bolsa de Valores de Montevideo. En particular, entre julio y setiembre se destacó un fuerte salto en los ingresos, producto de las ventas de energía al exterior, en particular a Brasil.

Las ventas de exportación representaron ingresos por unos US$ 450 millones al cierre de octubre. La comercialización se ha dado de manera ininterrumpida desde enero, pero cobró fuerza especialmente a partir de julio. Y, a priori, el negocio parece tener buenas perspectivas para los primeros meses de 2022.

El déficit hídrico que afecta a Brasil continuará durante el verano, y la recuperación de los embalses podría demorar hasta dos años, según dijo días atrás a El Observador el profesor del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de San Pablo, Pedro Luiz Côrtes

Por otro lado, una fuente del mercado eléctrico local dijo a El Observador que el problema en el país del norte “no es estructural, sino más bien debido a la sequía extrema”. Pero aclaró que “eso no quiere decir que se vaya a solucionar en un rato”. Según explicó, la temporada de lluvias en la región sur-sureste es el verano, pero “es probable que no sea suficiente para llenar los reservorios”.