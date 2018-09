En medio de la tormenta, Vázquez se acercó al agro

Fue una visita inesperada. Hasta este miércoles a las ocho de la mañana los directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) no tenían la confirmación de que el presidente Tabaré Vázquez iba a ir hasta la Expo Prado para reunirse con la gremial. Como de costumbre la invitación estaba hecha pero en 2017 el presidente no había estado en la rural y el relacionamiento entre el gobierno y el sector agropecuario no pasa por su mejor momento.

Pero el presidente, que aumentó su exposición pública en las últimas semanas luego de varios meses casi sin apariciones en público, llegó cerca de las diez de la mañana y fue recibido por el director de Exposiciones de la ARU, Alejandro Carvalho, en la puerta del predio al que llegó junto con el ministro de Ganadería, Enzo Benech.

El diálogo y la idea de mostrarse “unidos” fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa en el encuentro que Vázquez mantuvo con las autoridades de la ARU. Desde la gremial dijeron a El Observador que se encontraron con un presidente “preocupado” por la situación del país, con conocimiento de la situación del sector e informado del intercambio que los representantes del sector habían tenido el martes con el ministro de Economía, Danilo Astori.

Esa posición proclive al diálogo y al entendimiento fue valorada de forma muy positiva por los representantes de la ARU. “La presencia del presidente en la Expo Prado es un espaldarazo muy grande para todos los que trabajamos en el sector agropecuario”, dijo a El Observador uno de los dirigentes de la ARU que participó de la reunión.

Con la aparición del movimiento Un Solo Uruguay y los reclamos respondidos con medidas que no satisficieron al sector, el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el campo pasaba por un momento complejo. Por eso, desde la ARU valoraron aún más el gesto del presidente. “En Uruguay somos una isla, tenemos que evitar el enfrentamiento. Por más que haya discrepancia tenemos que sentarnos en una mesa a dialogar y mostrarnos unidos”, dijo Carvalho a El Observador.

La necesidad de abrir nuevos mercados, de que suban los precios internacionales de las commodities y de generar nuevos puestos de trabajo fueron algunas de las preocupaciones que ambas partes compartieron en la reunión cuya importancia simbólica trasciende los temas que se plantearon. Desde la ARU valoran el encuentro como un mensaje de acercamiento en el contexto de un año de enfrentamientos.

Pero la caída en desgracia de la relación entre el agro y el gobierno fue cosa de este último tiempo. De hecho, al principio todo era color de rosa. Dos meses después de asumir su segundo mandato, Vázquez junto con el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, se reunió con la cúpula de la Asociación Rural y unos días después, el presidente estuvo presente en el Congreso de la Federación Rural. Parecía el inicio de un acercamiento sin precedentes entre la izquierda y el sector agropecuario. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas adversidades y la falta de respuesta para los reclamos, esa relación se fue distanciando hasta este miércoles que tuvo un nuevo encuentro con un “muy buen ambiente”.

El presidente no solo visitó la sede de la ARU sino que recorrió algunos stands de la exposición y aprovechó para desayunar con escolares en el local que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene en el Prado.

En un momento en el que las encuestas muestran una amplia desaprobación de la gestión del gobierno, el presidente aprovechó la Expo Prado para acercarse a un sector del que estaba distanciado y para tener contacto con los visitantes que se acercaron a saludarlo. "Esta es la verdadera encuesta", dijo tras sacarse fotos y saludar a varias personas que se cruzó en su llegada a la sede de la ARU.