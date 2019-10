En qué consiste Threads, la nueva aplicación de Instagram

Instagram, una de las redes sociales de Facebook, lanzó este viernes Threads, una aplicación complementaria de la red de fotos que te permite estar en contacto permanente con tus mejores amigos.

El objetivo de esta nueva app de mensajería "camera-first" (la cámara es la pantalla de inicio, como en Snapchat) es un contacto más rápido y constante con tus personas más cercanas.

La aplicación tiene dos novedades: la primera es que podés elegir a tus ocho amigos más cercanos y dejarlos como acceso directo para enviarles una foto de manera más rápida al entrar a la app. Sus fotos de perfil aparecerán como círculos al lado del clásico botón circular de la cámara para seleccionar a quien queremos enviar la foto.

Threads/ Instagram

La más novedosa son los estados: cómo si se tratara de WhatsApp, Threads tiene estados, pero podés no elegirlos vos, sino tu ubicación, gracias al Auto Status. Instagram accede a la ubicación, y gracias a los servicios de Google indica si estás en una cafetería, tu casa, fuera de la ciudad y otra posibilidad.

Tranquilo, Facebook no va a guardar esa información, o al menos eso afirma en un comunicado. Vos podés elegir si encender el Auto Status o no (de no encenderlo hay estados de fábrica y personalizables), y también tenés la opción de borrar la información que tu smartphone vaya recopilando. Esta información, además, es solo para Threads, no se utilizará para venderte publicidad.

Threads/ Instagram

El chat, Instagram Direct, también aparece en Threads, pero solo para conversar con tus mejores amigos. Lo que no se repite son los efectos en las fotos, algo que, al menos por el momento, solo se sostendrá en la aplicación mayor.

Esta nueva app continúa con la línea de innovaciones de Instagram, que el año pasado había sumado la característica de mejores amigos (la cual profundiza con Threads) e Instagram Music, que llegó hace un mes a Uruguay.

Robby Stein, director de Threads, informó en su comunicado de presentación que la aplicación estará desde hoy disponible globalmente. En Uruguay, por el momento solo los usuarios de Apple pueden disfrutar de sus servicios.