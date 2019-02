Astori: "Nadie puede decir que las empresas públicas se están utilizando como instrumento de recaudación"

El ministro de Economía, Danilo Astori, explica ante la Comisión Permanente del Parlamento el aumento de las tarifas públicas. Además, los legisladores recibirán al ministro de Industria Guillermo Moncecchi que dará las razones por las cuales Ancap no realizó la denuncia penal por el uso de la tarjeta corporativa por parte del expresidente de ALUR Leonardo de León.

La convocatoria fue realizada por el legislador nacionalista Pablo Abdala que comenzó su alocución realizando un recorrido por la situación económica de las diversas empresas públicas, que relacionó con la suba de precios que se dio el 1 de enero de 2019.

Los precios de los combustibles que comercializa Ancap se mantuvieron sin cambios, mientras que el resto de los servicios aumentaron por debajo de la inflación con excepción de OSE.

La tarifa de UTE tuvo una suba general de 5,7% y las tarifas de Antel ajustarón en promedio 7%. Por su parte, las tarifas de agua potable y saneamiento tuvieron una corrección de 7,8%, es decir a la par de la inflación. La inflación de 2018 cerró en 7,96%.

Abdala fue crítico sobre la decisión del gobierno de ajustar tarifas, el 28 de diciembre pasado, que anunció con “pocas palabras” en el que no se aceptaron preguntas. "Sobra evidencia de que la administración ha utilizado las tarifas para financiar el gasto público”, dijo y destacó que eso va a contramano del discurso histórico y de los anuncios electorales del partido de gobierno de la última campaña.

Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, defendió la suba de tarifas sosteniendo que no se puede analizar la evolución de los precios de manera nominal, si no que hay que tener otros factores, en referencia a la evolución de la inflación. Astori señaló que para ajustar los precios se toman en cuenta la estructura de cada empresa y se proyecta la variación esperada de los precios de cada variable. "Se deben tomar en cuenta la situación patrimonial y financiera de cada empresa en particular, así como considerarse los efectos que generan las decisiones tarifarias en la economía en su conjunto", indicó el ministro.

A su vez, Astori defendió la condición de las empresas públicas como parte del Estado y consideró en este sentido que juegan un papel en la política económica en un sentido amplio.