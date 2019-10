Vázquez: "Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo presidente"

*Actualizá esta nota cada algunos minutos para ver las últimas noticias en esta jornada electoral.

08.32: Vázquez votó en el Club Teatro Progreso. Como cada año de elecciones, el presidente llevó su lista.

08.15: El presidente Tabaré Vázquez dialogó con la prensa de camino a votar. “Los uruguayos tienen gran adhesión al sistema democrático”, celebró el presidente. Y agregó que este día supone una “gran fiesta cívica par ala ciudadanía”.

También habló sobre su salud y dijo: "Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo presidente".

07.59: El expresidente José Mujica llegó a votar al liceo número 70 del Cerro. Dijo que vive la jornada electoral “con tranquilidad” y que durante la campaña trató de militar todo lo que pudo. Sobre esto dijo: “Probablemente tenga que volver a militar salir a militar de vuelta unos días”.

En un encuentro con la prensa en la puerta del circuito. Allí, Mujica levantó su pantalón y mostró a los periodistas un golpe en su pierna provocado por cosechar maíz. “Menos mal que no me quebré la pierna. Pierdo la perspectiva de que tengo 85 años y me meto a hacer cosas de 20”, dijo.

Consultado acerca de la situación en Chile, el expresidente señaló que se avecinan “cambios muy importantes”. Y agregó: “Una clase media que se siente postergada tomó una participación muy fuerte en la calle y tendrá que haber cambios para tratar de mitigar esa distancia que hay entre una serie de números que andan bien y una pésima distribución en la base y en la sociedad. La excesiva desigualdad le ha generado problemas a Chile”. Añadió que Uruguay tiene “sus defectos y problemas”, pero que sería hora de que se empiecen a reconocer las virtudes. “No digo que sean méritos del Frente Amplio. Son méritos de Uruguay”.

En la previa

Los uruguayos votan hoy en las elecciones nacionales en medio de una contienda con votaciones competitivas en el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, según los principales estudios de opinión pública y también analistas políticos.

Las mesas de votación para elegir el próximo presidente de la República abrieron en todo el territorio a las 8 de la mañana y recibirán electoras hasta las 19.30 horas.

Si todavía te quedan dudas, podés visitar esta nota para conocer todo lo imprescindible antes de salir a votar y también saber en qué circuito te toca.