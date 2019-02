Entre el Óscar y la separación: Lady Gaga no se casará

Lady Gaga y Christian Carino se habían comprometido y, según informaron medios italianos, iban a casarse el próximo verano boreal en Venecia, pero la relación se terminó, según dijeron fuentes cercanas a la revista People, porque "simplemente no funcionó".

Tras conquistar las listas de pop en todo el mundo durante años, Lady Gaga dio recientemente su paso al cine con la película A Star is Born (2018), que dirigió y coprotagonizó Bradley Cooper. El filme la llevó a estar nominada como mejor actriz en los próximos premios Óscar.

Los rumores sobre la ruptura ya habían empezado a circular luego de que en los últimos premios Grammy, en febrero de este año, la cantante no fue al evento con Carino –quien también es representante de la artistas y de Miley Cyrus, Justin Bieber, Christina Aguilera, Jennifer Lopez y Harry Styles–, no llevó su anillo de compromiso puesto y no lo mencionó en su discurso de agradecimiento cuando la canción Shallow recibió el galardón.

Gaga y su representante empezaron a salir en enero de 2017 y en setiembre en entrevista con El País de España había dicho que estaba "enamorada" de Carino. Finalmente, en octubre de 2018 la pareja se comprometió y se casarían en Venecia, Italia. Pero todo indica que eso no va a suceder.