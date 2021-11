Entre las dudas por la obligatoriedad y la falta de motivación: cómo se votó este domingo

Por Joaquín Pisa y Diego Domínguez

El fin de semana tuvo dos días más opuestos que la cumbia cheta y el heavy metal noruego. El sábado 27 de noviembre el sol cubrió a pleno la final de la Copa Libertadores, llena de brasileños que llegaron al país para alentar a Palmeiras y Flamengo, tomar cerveza fría y revivir el turismo montevideano. Este domingo 28 llueve desde la mañana, no hay ningún partido de fútbol uruguayo y, para tristeza de algunas personas que llegan a los circuitos, hay elecciones del Banco de Previsión Social.

En el Colegio San Pablo de Venancio Benavídez y 19 de Abril la escena lluviosa no levanta el panorama. Después de un pasillo angosto en la entrada hay un gran patio interno, vacío. Un poco más al fondo el patio se abre a la derecha y, ahí sí, se pueden ver cinco circuitos de los trabajadores pasivos: los jubilados.

Alicia se esconde debajo de un techito cercano al pasillo para ponerse su abrigo y abrir su paraguas. Para ella las elecciones no deberían ser obligatorias porque “cada persona puede hacer lo que quiera”, dice a El Observador. Vino porque es “el deber” como habitante, aunque no tendría por qué, pues tiene más de 75 años. Está apurada, no sonríe. Conoce las opciones a votar, pero “hasta por ahí nomás”, y cree que faltó información para interiorizarse. Sin embargo, es una más de los tantos adultos mayores que por elección propia asistieron para cumplir con su deber cívico.

“A los uruguayos les gusta votar”

Camilo dos Santos

Las mesas electorales de los pasivos tuvieron que avisar a muchas personas que llegaban que no debían pagar multa por no votar

El primer circuito, antes del cruce a la derecha, tiene a seis personas: tres mujeres y un hombre en mesa, un policía, y una mujer en la puerta. En más de seis horas solo votaron 44 personas. El hombre dice que las mesas de jubilados es distinta porque la mayoría de la gente no tiene obligación de votar, entonces va porque quiere o porque no conoce la excepción a mayores de 75 y tiene miedo de la multa. “Un hombre llegó preocupado porque el hermano no podía venir porque estaba con oxígeno, y le tuvimos que decir que no pasaba nada”, asegura otra de las integrantes de la mesa.

En el siguiente circuito ya votaron 144 personas. Comenzaron temprano y después llegó la lluvia, dice uno de los de la mesa, que habla bajo. La informadora que está en la puerta, al lado de un señor apurado por entrar a votar, dice que le han querido explicar a algunos de los votantes que no tenían por qué venir y respondían que hasta el día que mueran irán a votar.

En el liceo 65 Mauro Ayestarán hay un circuito para los empresarios y otro para los activos. En el primero tres mujeres de la mesa y un policía ya contabilizaron casi el total de los votantes habilitados: 370 de 374. Todo el día ha llegado gente, aunque no se armó nunca fila. Nadie llegó con mala cara o demostró su intención de votar en blanco.

Para una de las integrantes de la mesa “a los uruguayos les gusta votar”. Una de sus compañeras le responde que “tienen buena educación cívica”. En la puerta del liceo estaciona un empresario, paraguas en mano y campera bajo el brazo. Apenas se le pregunta por las elecciones dice que va a votar en blanco. Sigue de largo.

“Aunque el sol raje la tierra”

Camilo dos Santos

Se votaron los representantes de los trabajadores activos, pasivos, y los empresarios

En la Escuela 105 “Carlos Vaz Ferreira”, con dos circuitos para trabajadores activos, la situación no mejora. Tampoco la lluvia. Una mujer espera a su marido al lado de la rampa accesible que da lugar a la vieja casona de Millán y la rotonda de Aparicio Saravia. Al subir, un cartón para secarse los pies pide cambio, porque moja más de lo que seca. Otra rampa da lugar a un vestíbulo por el que se accede a cuatro salones que se enfrentan. El piso está mojado.

En el primer lugar de la fila de uno de los dos circuitos está Gildo, que no especifica su edad pero asegura que estas elecciones no deberían ser obligatorias, porque la gente no sabe a quiénes vota. Al preguntarle si la lluvia empeora todo, remarca que la obligatoriedad habría que sacarla “aunque el sol raje la tierra”. Él sí sabe a quién va a votar, porque escuchó un programa de radio que decía cuáles eran las listas, pero no vio nada más en los medios.

Al borde del cartón cada vez más inútil, una persona que no dice ni el nombre ni su edad intenta guardar su papel en la vieja credencial cívica. Tiene un pantalón marrón que le queda grande, y una camisa a cuadros azul y blanca abierta hasta la mitad, con el pecho peludo y canoso al aire. Está apurado, pero habla con calma y seguro de cada palabra.

Tampoco apoya la obligatoriedad, porque la gente no sabe quiénes son los candidatos, hay muy poca información, y algunos interrumpen su jornada de trabajo por la elección, como le pasa a él. Vino para evitar la multa. “Hay que venir, y hay que venir”, dice resignado, mirando hacia abajo.

El señor cruza Millán y camina lento, sin paraguas ni nada que lo proteja de la lluvia. Intenta prender un cigarro y fumar bajo el agua. Falla varias veces y se rinde al llegar a su auto Fiat Cinquecento rojo. Prende el cigarro y prende el auto. A laburar. No para de llover.

El voto democrático en medio de la “falta de información”

Camilo dos Santos

Eduard, venezolano, votó porque "acá la democracia existe, así que vale la pena hacerlo"

La falta de información y el desinterés son algunos de los matices que observan los adultos mayores de 75 años consultados, exceptuados de votar por obligación. Es el caso de Estella, una mujer de 79 años que votó en el interior y suma el momento del sufragio a su lista de tareas de domingo.

“Yo no tenía obligación de votar por mi edad, porque tengo 79 años, pero siempre quiero estar atenta a lo que al pueblo le interesa”, sostiene. Obstruida por el tapabocas pero firme en su decisión dice que votó al candidato del movimiento sindical Sixto Amaro, quien la convenció por su “trayectoria”.

Sigue con su paso lento pero continuo hasta que agrega: “Me importa por mi jubilación y la de todos. Tengo una prioridad que es la discapacidad, porque tengo una hija discapacitada y estoy muy comprometida con esa causa. El BPS y el Mides son importantes para todos y en especial para estas personas que los necesitan”.

El mal clima, los pisos mojados y el desgano también se trasladan a otros circuitos. Un joven venezolano que se presenta como Eduard y vota en Minas dice a El Observador que si bien tenía, por ley, la obligación de sufragar, lo hubiera hecho si no se lo imponían.

Llega de capucha y bajo perfil, en su Fiat Strada. Camina con prisa y apura la marcha porque la lluvia se desata a cántaros, pero tiene tiempo de parar y dar su visión sobre la instancia. “Debería ser obligatorio tener más información sobre a quién votar. Faltó mucha información sobre la historia de cada uno, a dónde pertenecen, y eso debería ser obligatorio”. Mientras tanto, dos personas se enfilan hacia la heladería Grido, que suma más movimiento que el circuito entero.

El hombre está registrado en BPS desde hace más de cinco años. Es la primera vez que vota en una elección y lo valora como si fuera la última: “Yo voté porque de donde vengo las votaciones no valen nada y hay muchas cosas de por medio… Acá la democracia existe, así que vale la pena hacerlo. Allá no hay democracia y el voto te puede cambiar mucho en la vida”.