Entre rumores de otras parejas, Wanda Nara y Mauro Icardi publicaron un video que sugiere una reconciliación

Los idas y vueltas de la pareja de la mediática Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi no terminan. En medio de una serie de rumores que vinculaban a la empresaria con el cantante L-Gante y al futbolista con la actriz turca Devrim Özkan la pareja compartió un video que reavivó los cuestionamientos de una reconciliación.

Wanda Nara regresó a Estambul en las últimas horas, donde fue a ver un partido de su exmarido con el Galatasaray. Pero también compartió un video en sus historias de Instagram donde se ve el interior de una camioneta iluminada con luces rosadas y rojas, con el piso y los asientos cubiertos de pétalos de rosas y velas.

El deportista también subió el mismo video a su cuenta y agregó la canción Perfecta, de Maluma y Reik, y agregó la transcripción de una sugerente estrofa del tema: “Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna. Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba”. Además escribió debajo: "Mi cita perfecta".

Si bien la modelo y empresaria eliminó el video, el sitio Pronto de Argentina capturó la historia. Ella a su vez publicó una selfie con su madre en el estadio del Galatasaray Spor Kulübü y puso los emojis de dos corazones con los colores del equipo demostrando que fue a alentar a Icardi.