"Es cierto, lo dije": la explicación Lacalle Pou acerca de su promesa electoral de no tocar edad de retiro

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este martes acerca de su promesa electoral de 2019, cuando hizo referencia a que no sería necesario cambiar la edad de jubilación. Hoy, los informes técnicos indican que eso es "imposible", señaló el mandatario, y explicó lo sucedido.

"Es cierto, lo dije, está en todos lados. No quiero poner excusas", expresó Lacalle Pou ante la prensa.

Agregó: "Insisto que no es una excusa. El por qué del cambio de posición, es que cuando nombramos el equipo de expertos uno de mis planteos era cumplir exactamente con el compromiso electoral. Simplemente, a las pocas semanas de estudio, el equipo experto me dijo: es imposible".

Asimismo argumentó que "los informes del gasto del producto en el sistema jubilatorio decían que al 2060 se iba a llegar a la situación que tenemos en la actualidad".

Añadió que su fundamentación "es fácilmente comprobable".

La frase

En 2019 el entonces candidato a presidente por el Partido Nacional hizo una promesa con respecto a la reforma de la seguridad social y la edad jubilatoria.

"No hay que tocar la edad de jubilarse porque no hay que vulnerar ningún contrato, por decirlo de una manera: cuando uno empieza a trabajar, sabe cuándo se jubila", afirmó Lacalle Pou en marzo de 2019 entrevistado por radio Monte Carlo. Entonces detalló que "lo que hay que hacer es estimular" para que la gente se retire "a más tardía edad". Para los que comiencen su vida laboral, no obstante, "seguramente tengamos que reformar" la edad jubilatoria, indicó.

La reforma de la seguridad social que ahora plantea el gobierno propone un aumento de la edad de retiro de forma gradual hasta llegar a 65 años aunque sectores como la construcción y los trabajadores rurales quedan por afuera de ese cambio.