"No hay que tocar la edad de jubilarse": lo que Lacalle Pou decía en 2019 sobre la seguridad social

El PIT-CNT reclamó este lunes que el presidente Luis Lacalle Pou “incumplió su promesa preelectoral” de no aumentar la edad de jubilación. Esto “no le hace bien a la democracia”, aseveró el sindicalista Marcelo Abdala en conferencia de prensa.

Pero, ¿qué decía en 2019 el entonces candidato a presidente por el Partido Nacional con respecto a la reforma de la seguridad social y a subir la edad jubilatoria?

"No hay que tocar la edad de jubilarse porque no hay que vulnerar ningún contrato, por decirlo de una manera: cuando uno empieza a trabajar, sabe cuándo se jubila", aseveró Lacalle Pou en marzo de 2019 entrevistado por radio Monte Carlo. Así, detalló que "lo que hay que hacer es estimular" para que la gente se retire "a más tardía edad". Para los que comiencen su vida laboral, no obstante, "seguramente tengamos que reformar" la edad jubilatoria, indicó en ese entonces.

La reforma de la seguridad social que ahora plantea el gobierno que encabeza Lacalle Pou plantea un aumento de la edad de retiro de forma gradual hasta llegar a 65 años aunque sectores como la construcción y los trabajadores rurales quedan por afuera de ese cambio.

Incluso, en 2019 Lacalle fue un poco más allá y criticó al gobierno de José Mujica, quien había manifestado que en el actual período de gobierno se tendría que realizar una reforma que implique la extensión de la edad jubilatoria.

“Uno no sabe si reírse o llorar, porque el autor del mayor despilfarro de nuestro país es el que dice hoy que hay que cuidarse. Después de recaudar más se gastó peor y vamos a terminar con más déficit que en la crisis de 2002", arremetió el entonces precandidato.

En su programa de gobierno, Lacalle Pou sostenía que era un “motivo de preocupación” la situación del Banco de Previsión Social (BPS). Al déficit del organismo, que preveía de $800 millones de dólares, se le sumaba que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) preveía que los mayores de 60 superarán a los menores de 15 años a partir del período de gobierno actual.

Así, el precandidato proponía como meta “un sistema de seguridad social solidario y económicamente sustentable, que asegure una vida digna y disfrutable a los futuros jubilados”. Para alcanzarlo, no obstante, no se deberían “vulnerar derechos adquiridos ni cambiar las reglas de juego a quienes llevan años aportando”, reza el programa de gobierno.

Dentro del listado de las acciones a impulsar, el político del Partido Nacional impulsaba “revisar la normativa vigente (Ley N.º 19.006), con el fin de proteger a las personas mayores de 60 años que, siendo jubilados, desean mantenerse en actividad acorde a sus capacidades”.

Más atrás en el tiempo, en agosto de 2018, nuevamente aseguró que no estaba de acuerdo en aumentar la edad jubilatoria a quienes ya estaban trabajando. “Sí puede ser una posibilidad y es lógica decirle a la gente que está trabajando de generar un estímulo: si usted se jubila con más años, se va a jubilar con una mejor cifra, pero es un estímulo, no es una obligación”, sopesó.

Cuando fue consultado por el periodista de radio Monte Carlo sobre si con la suba de la edad no se corregiría el déficit del BPS, Lacalle Pou lo negó. “No es la manera, porque no es solo un tema económico. Las malas políticas económicas de los gobiernos no lo pueden pagar cambiándole las reglas de juego a la gente que va rumbo a jubilarse”, enfatizó.