Alerta naranja de Inumet para Montevideo y varias localidades por vientos muy fuertes y persistentes en la madrugada

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja que abarca Montevideo y varias localidades del interior por vientos muy fuertes y persistentes .

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La alerta rige desde las 00:00 de este miércoles 8 de abril hasta las 06:00 de esta jornada . Es decir, abarca la madrugada del miércoles en su totalidad y se debe a una "depresión atmosférica" que comenzará a "profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 60 y 70 km/h con rachas de entre 80 y 90 km/h del sector sureste y sur", señaló Inumet.

Por otro lado, Inumet también emitió dos alertas amarillas por vientos fuertes y persistentes. La primera va desde las nueve de la noche de este martes hasta las 00:00 del miércoles.

-Advertencia naranja por Vientos muy fuertes y persistentes Actualiza: 06:00 -Advertencia amarilla por Vientos fuertes y persistentes Actualiza: 00:00 Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/gxHMWexIn1

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La segunda, en tanto, cubre toda la madrugada del miércoles, al igual que la de color naranja.

Localidades afectadas por la alerta naranja desde las 00:00 a 06:00

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Ciudad del Plata, Kiyú-Ordeig y Libertad.

Localidades afectadas por la alerta amarilla que va desde las 21:00 a las 00:00

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Cerro Colorado y La Casilla.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal y Independencia.

Montevideo: Todo el departamento.

Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Todo el departamento.

Localidades afectadas por la alerta amarilla que va desde las 00:00 a las 06:00

Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa y Tala.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Carmen, Durazno, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.

Flores: Juan José Castro.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez.

San José: Capurro y Puntas de Valdez.

Treinta y Tres: Todo el departamento.