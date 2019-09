Es igual: el John Lennon argentino estuvo con Susana Giménez

Javier Parisi es un argentino de 38 años que dedica su vida a John Lennon. No solo es muy parecido físicamente sino que se ha especializado en interpretar sus canciones e incluso protagonizó el musical británico que recrea el amor de Lennon con Cynthia, su primera esposa, This Girl, The Cynthia Lennon Story. Según informó Diario Show, en ese momento pudo conocer personalmente a los hijos del cantante, Julian y Julia.

Y este domingo Parisi fue entrevistado en el programa de Susana Giménez, en el que cantó las canciones Imagine y All you need is love.

Javier Parisi, el argentino que imitando a John Lennon terminó siendo parte de su familia 😍 ¡Impresionante entrevista de #SusanaGimenez! pic.twitter.com/amacMRCvry — Telefe (@telefe) September 9, 2019

Según Diario Show, Parisi escuchó desde los ochos años la música de los Beatles y luego estudió canto, guitarra e inglés para porder cantar sus canciones a la perfección.

"Pasa el tiempo y las generaciones se siguen uniendo con el mensaje" de Lennon, dijo el cantante durante la entrevista.