"Es un problema del gobierno": la crítica de Yamandú Orsi tras la salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda

El intendente de Canelones y precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, responsabilizó al gobierno por la vivienda que adjudicó Irene Moreira de forma directa –sin pasar por sorteo– a una militante de Cabildo Abierto (CA).

El precandidato por el MPP dijo que este no es solo un problema del Ministerio de Vivienda o de Cabildo Abierto.

"El problema no es de la ministra ni de su fuerza política (Cabildo Abierto), es un problema del gobierno (...) Todo lo que pasa está abajo de la responsabilidad del presidente", dijo Orsi en una rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

Orsi agregó que, en su opinión, "los problemas reales del país siguen sin atenderse", porque "la energía está puesta" en "cómo se sostiene la estantería", en referencia a la continuidad de la coalición de gobierno.

"Se tienen que hacer responsables, le dijeron a la gente que le iban a ganar al Frente Amplio con una coalición que le iba a dar estabilidad, tienen que hacerse cargo de lo que se prometió", dijo el dirigente opositor.

La hasta este viernes ministra de Vivienda aseguró en una rueda de prensa que su accionar se ajustó a los procedimientos establecidos y que el mecanismo de adjudicación de apartamentos de forma directa se usó en varias oportunidades, también durante los gobiernos del Frente Amplio.

Consultado al respecto, Orsi dijo no tener constancia de que eso haya sucedido en los gobiernos de izquierda.

"No me consta que esto hubiera pasado, evidentemente se hubieran tomado medidas. Si hubiese pasado al presidente no le debería haber temblado la mano", afirmó.