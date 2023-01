Escándalo en Francia: el presidente de la federación fue acusado de abuso sexual

Después de haber conseguido el vicecampeonato mundial en Qatar 2022, la selección de Francia vive horas de convulsión por un escándalo protagonizado por el presidente de la federación, Noel Le Graët.

Después de ratificar el sábado a Didier Deschamps como entrenador, Le Graët dio unas desafortunadas declaraciones que le granjearon todo tipo de críticas.

"A Zinédine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono", declaró el domingo a radio RMC. "¿Para decirle qué, 'Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier'?", agregó.

Inmediatamente, la estrella actual de la selección, Kylian Mbappé, salió en defensa de Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998. "Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así", escribió el jugador de Paris Saint-Germain en su cuenta de Twitter.

FRANCK FIFE / AFP

Mbappé exigió disculpas

También reaccionó la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, que reclamó a Le Graet que se disculpara.

"Es una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte. Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Le pido que se disculpe por estas palabras excesivas sobre Zidane", escribió.

El mismo domingo, Real Madrid publicó en su web oficial un duro comunicado contra el presidente de la Federación de Francia: "El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial. Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campéon del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador. Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos".

Javier Soriano / AFP

Zinedine Zidane

Las disculpas no tardaron en llegar. El lunes, el presidente del fútbol galo declaró sobre Zidane: "Estos torpes comentarios han creado un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido".

Pero ya era demasiado tarde.

La cláusula ocultada a Zidane

El diario El Español informó este martes que Le Graët le había ofrecido el cargo a Zidane antes del Mundial de Qatar para convertirse en el sucesor de Deschamps.

Sin embargo, el contrato de Deschamps tenía una cláusula que establecía que en caso de llegar a las semifinales en Qatar, el vínculo entre las partes se iba a extender hasta el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según el citado medio, Zidane rechazó la invitación para asistir a la final del Mundial porque ya estaba al tanto de toda la verdad.

Antes de ese partido, Karim Benzema publicó una foto con Zidane mostrando claramente de qué lado estaba.

El centrodelantero se lesionó antes del inicio del Mundial y fue mandado para su casa a recuperarse. Sin embargo, antes de la final disputó un amistoso con Real Madrid demostrando que estaba en condiciones de jugar. Eso dejó en claro su ruptura de relación con el entrenador y también con la federación.

Representante acusa a Le Graët de abuso sexual

Como si toda esa escandalosa situación fuera poco, la agente Sonia Souid denunció este martes en declaraciones al diario deportivo L'Équipe y a la emisora RMC el comportamiento sexista del presidente Le Graët.

"Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si quería que me ayudara tenía que tener relaciones", afirmó Souid, que deseaba reunirse con Le Graët y que quería hablar con él de cómo promocionar entonces el fútbol femenino.

En una investigación, la revista So Foot había hablado de comportamientos fuera de lugar de Le Graët, especialmente de mensajes de texto de contenido sexual, que el patrón del fútbol francés niega.

El dirigente de 81 años tiene cita este martes con la ministra de Deportes de Francia, Oudéa Castéra, por una auditoría sobre el funcionamiento de la FFF.

La emisora France Inter reveló que "varias mujeres" habían "denunciado en la auditoría la actitud de Le Graët hacia ellas", algo que fue confirmado a AFP por una fuente cercana al asunto.

Según esa radio, una exdirectiva había "mostrado a los inspectores mensajes de texto y mensajes de WhatsApp" que "no son ilícitos pero que generan preguntas teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre ellos".

"Llama mucho. Tengo mensajes de voz y algunos SMS", afirma por su parte Sonia Souid.

Hablando de sus interacciones profesionales en el pasado, la agente explicó que tuvo la sensación de que "a cada vez, lo único que le interesa, y pido perdón por hablar de manera vulgar, son mis dos pechos y mi culo".

La ministra Oudéa Castéra, que reclama la salida de Le Graët, en el puesto desde 2011, felicitó en Twitter a "Sonia Souid por la valentía de su testimonio".

Le Graët convocó para el miércoles un Comité Ejecutivo extraordinario de la Federación Francesa, en la que dará explicaciones sobre distintos asuntos de actualidad, incluyendo la renovación de Deschamps, las declaraciones sobre Zidane y la auditoría del Ministerio de Deportes.

Con base en AFP.