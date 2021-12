Escolares uruguayos tienen actitudes positivas hacia la diversidad, según informe

La mayoría de los estudiantes de Uruguay tiene una actitud positiva frente a estudiantes de otra cultura y origen, reveló un informe de la Unesco. Esto se refleja en el estudio ERCE 2019 realizado por la entidad donde se preguntó a estudiantes de sexto año de escuela sobre habilidades socio-emocionales.

En términos de resultados, el estudio reveló que el 91% de las respuestas entregadas por los estudiantes evidenciaron una actitud positiva de apertura a la diversidad. "Los estudiantes en su mayoría respondieron ´me gustaría un poco´ o ´me gustaría mucho´ a situaciones como ´si a tu curso llegaran estudiantes que vienen de otro país, ¿Cómo te sentirías?´; ´si a tu curso llegara un estudiante que tienen una discapacidad (por ejemplo, ciego, sordo o que necesite una silla de ruedas), ¿Cómo te sentirías?´; o ´si a tu curso llegara un estudiante que tienen un color de piel diferente del tuyo, ¿Cómo te sentirías?´", afirma la entidad en el informe.

Otra de las habilidades socioemocionales que se analizaron en el estudio fue la autorregulación. En ese caso, el 75% de las respuestas fueron buenas. "Los estudiantes respondieron ´varias veces´ o ´casi siempre o siempre´ a situaciones como ´antes de ponerme a jugar, termino de estudiar´; ´sigo las reglas de la clase, aunque el profesor no me esté mirando´; ´pido ayuda al profesor cuando no entiendo qué hay que hacer´, y ´aunque las cosas no me resulten, sigo intentándolo´", detalla el informe.

A su vez, otra habilidad analizada fue la empatía. En ese caso, el 59% del total de respuestas de los estudiantes uruguayos fueron positivas. "´Varias veces´ o ´casi siempre o siempre´ sienten tristeza cuando un compañero no tiene nadie con quien jugar, o tratan de ayudar a un compañero en problemas, aunque no sea su amigo, así como en otras situaciones que requieren ponerse en el lugar del otro emocionalmente o comprender su punto de vista y actuar sintonizando con lo que le sucede", asegura el informe.

En las tres habilidades, Uruguay está por encima del promedio de América Latina y el Caribe. En el promedio regional, un 85% de los estudiantes mostraron apertura ante la diversidad, un 74% mostraron buena autorregulación y un 55% respondió positivamente ante la empatía.

"Es fundamental considerar la promoción de habilidades socioemocionales para la formación de ciudadanas y ciudadanos. Por ello, los sistemas educativos deben ampliar su mirada de la calidad en la educación, considerando lo que sucede en la escuela y con los docentes como clave para la promoción y desarrollo de habilidades con miras al siglo XXI", considera la Unesco.

"En varios países, el alumnado que asiste a escuelas donde hay mayores niveles de disrupción (aulas donde los estudiantes se interrumpen cuando intervienen, donde el docente tiene dificultades para iniciar la clase y lograr que haya silencio, y donde prima el desorden) reporta menores niveles para las tres habilidades", agregó.