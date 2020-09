Esperando a la Niña en un año de ciencia ficción

Hay una sensación que campea e incluso toma una publicidad de yerba. Dos caras muy típicamente uruguayas nos exhortan a derrotar a este mal año, el 2020. Un año globalmente trágico, pandémico, como de ciencia ficción. Empezó con los incendios devastadores de Australia que se arrastraban desde la primavera 2019, siguió con la pandemia y no ha parado. Los incendios no paran, los virus tampoco y no hay rincón alguno del planeta libre del desastre que empieza en la biología, sigue en la economía y seguirá en lo social.