Está todo pronto para que las finales del Uruguayo tengan VAR

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a través de su neutral Gastón Tealdi gestionó este viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Asunción del Paraguay, el poder contar con el Video Assistance Referee (VAR) en caso de que haya finales del Campeonato Uruguayo en el próximo mes de diciembre, según informó el propio dirigente a Referí.

“La AUF presentó las notas requeridas y los requisitos formales para que la Conmebol financie el VAR para nosotros en las finales del Uruguayo”, explicó Tealdi.

Según el neutral de la Asociación, la Confederación tiene un sistema de financiamiento para las distintas federaciones en casos puntuales y uno de ellos son los partidos decisivos.

En ese contexto es que en el marco de este viaje a Asunción, Tealdi hizo el pedido.

“Hubo buena receptividad y es un hecho de que en caso que haya finales del Uruguayo a fin de año, tendremos la utilización del VAR”, agregó.

Tealdi explicó que la Conmebol se expedirá sobre este tema en las próximas semanas, aunque volvió a mostrarse muy optimista al respecto.

Cabe señalar que el VAR será autorizado exclusivamente en caso de que haya finales del Uruguayo y no se usará en caso de que haya partidos definitorios por el Torneo Clausura o por la Tabla Anual.

Leonardo Carreño

“Eso está bueno aclararlo. El VAR será autorizado solamente para finales del Uruguayo en caso de que las haya”, agregó el neutral.

Nuevo código disciplinario

Otro tema que se tocó en estos días en la Conmebol fue el del nuevo código disciplinario para las distintas competencias internacionales y los clubes que participan.

Además de Tealdi se encuentra en la capital paraguaya otro de los neutrales, Fernando Sosa, quien participó junto a él de la redacción del citado código.

“Este código se acopla mucho más a la actualidad”, explicó Tealdi.

Y añadió: “Se eliminan algunas multas y apelaciones y se flexibiliza la responsabilidad objetiva. Esto quiere decir que antes un club cuando sucedían determinados hechos, siempre era sancionado. A partir de ahora, no será sancionado en cualquier caso, sino que si puede demostrar que no tiene responsabilidad, no lo será”.

El próximo 7 de noviembre habrá otra reunión en la sede de la Conmebol en Asunción y al otro día, se pondrá a votación este nuevo código disciplinario en el cual se trabajó, cuando se reúna el Consejo de la Confederación.