Estabilidad de valores en un mercado ganadero que se mantiene firme

Sin cambios significativos frente a la semana pasada, los valores por la hacienda gorda muestran estabilidad en un mercado que mantiene la firmeza. La industria propone entradas más largas mientras avanza la faena para la Cuota 481. Y el mercado internacional sigue demandante, aunque se encienden algunas señales de alerta por la falta de contenedores.

Es mínima la oferta de novillos bien terminados, que cotizan entre US$ 4,30 y US$ 4,35 por kilo en cuarta balanza (los mejores lotes). “Cuesta un poco más concretar negocios por novillos especiales dado que las plantas que suelen hacer más novillos están abocadas a la cuota”, dijo Joaquín Falcón, del escritorio Romualdo Rodríguez. Lo que más aparece son ganados con menor terminación.

La vaca sigue demandada, con negocios entre US$ 4 y US$ 4,12 por kilo para ganados bien pesados. Y la vaquillona especial cotiza en el eje de US$ 4,10 con destino al abasto y para exportación entre US$ 4,15 y US$ 4,20 por kilo. Las entradas van de 10 a 15 días.

Falcón consideró que los valores seguirán en esta tónica, y en la medida que vaya terminando la faena para cuota y en tanto siga pujante la demanda externa, podría haber algún movimiento alcista en el mercado.

La faena en la semana pasada volvió a superar las 50.000 cabezas, superado el conflicto en el frigorífico Canelones.

En el sector industrial aumenta la incertidumbre sobre el impacto que puedan generar las dificultades logísticas. Los frigoríficos registran retrasos de hasta dos semanas en el embarque de contenedores y barcos que directamente cancelan las entradas previstas a puerto.

“Ya muchos clientes, esencialmente China, deciden no tomar posición en negocios sino posiciones más prudentes en materia de volumen y precios”, dijo Marcelo Secco, gerente de Marfrig Uruguay, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Otra fuente industrial consideró que la demanda China seguirá firme, con precios moderándose, al menos hasta los embarques que lleguen al Año Nuevo Chino.

Por ahora no se han registrado cambios en el precio semanal de exportación, que se sostuvo por encima de US$ 4.300 por tonelada para carne vacuna. En lo que va de 2021 se afirma arriba de US$ 4.000 con un promedio de US$ 4.034, una recuperación de 5,5% frente a un año atrás y 9% por encima del valor registrado en igual período de 2019.

En el mercado de reposición, en negocios particulares hay menor oferta y la demanda está más cautelosa en la última etapa del invierno. La preferencia es por ganados de buen estado corporal, sobre todo en vaca preñada y piezas de cría, y por negocios cortos. Hay movimientos con destino a exportación, tanto en machos como en hembras. En Plaza Rural esta semana ajustó a la baja el promedio de los terneros frente al remate anterior, a US$ 2,43 por kilo en pie, pero supera en más de 6% al del mismo mes de 2020.

Las miradas siguen puestas sobre los pronósticos climáticos de mediano plazo. La actualización del Instituto del Clima de la Universidad de Columbia plantea un escenario de riesgo para primavera y verano: alta probabilidad de lluvias por debajo del promedio.

En lanares los valores siguen en ascenso con poca oferta y demanda sostenida. “Todo lo que aparece se va faenando”, apuntó Falcón. El cordero cotiza en el eje de US$ 4,33 porkilo y se puede conseguir algún centavo por encima. El borrego se coloca sobre US$ 4,30, el capón en el eje US$ 4,19 y la oveja entorno a US$ 4,10.

La faena ovina, por su parte, no para de crecer y en la última semana sumó 26.037 animales, volumen 9% superior a la de la semana anterior y 41,5% respecto a la misma semana del año pasado.

El precio de exportación para carne ovina en 12 de las últimas 13 semanas superó los US$ 5.000. La semana pasada el promedio fue de US$ 5.495 y en el acumulado anual alcanza los US$ 4.922, 16% más que los US$ 4.227 de 2020.