Estados Unidos revela detalles sobre el "globo espía chino" capturado en su territorio

Un supuesto globo de vigilancia chino que Estados Unidos derribó la semana pasada era capaz de interceptar señales de comunicaciones, según ha declarado un funcionario estadounidense.

El globo estaba equipado con múltiples antenas capaces de realizar "operaciones de recopilación de inteligencia", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa.

El jueves, los legisladores estadounidenses aprobaron una resolución no vinculante condenando a China por el globo.

Pekín ha negado que el equipo se utilizara con fines de espionaje. Ha dicho que el globo era un dispositivo meteorológico que se extravió.

Sin embargo, Estados Unidos cree que forma parte de una flota más amplia de globos de vigilancia que se ha extendido por los cinco continentes.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, el portavoz del Departamento de Defensa, el general de brigada Pat Ryder, confirmó que Estados Unidos creía que globos similares habían operado sobre América del Norte y del Sur, el Sudeste Asiático, Asia Oriental y Europa.

"Hemos aprendido mucho sobre estos globos y sobre cómo rastrearlos", declaró el general Ryder, quien añadió que Estados Unidos confiaba ahora en poder estar "al acecho de este tipo de capacidades".

Estados Unidos cree que los globos han sobrevolado su territorio al menos en cuatro ocasiones, pero el general Ryder no dio más detalles sobre estos casos.

Violación de la soberanía

La aparición del globo espía chino en el espacio aéreo estadounidense ha provocado una crisis diplomática y ha llevado al Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a cancelar un viaje a China, la primera reunión de alto nivel entre los dos países que se celebraba allí en años.

Los legisladores de la Cámara de Representantes calificaron el globo de "descarada violación de la soberanía de Estados Unidos" al votar el jueves por la mañana por 419 votos contra 0 para condenar su uso.

Getty Images

Según los expertos, aún no es posible determinar con exactitud qué tipo de datos podría haber estado intentando recopilar China con la misión del globo, pero es probable que interceptara comunicaciones de radio, telefonía móvil y de otro tipo de las bases militares que sobrevoló, afirmó Matt Kroenig, director senior del Scowcroft Center for Strategy and Security del Atlantic Council.

Los grandes paneles solares del globo -así como el hecho de que pudiera sobrevolar el espacio aéreo estadounidense durante largos periodos- son preocupantes, de acuerdo con Falco.

"Tienen un sistema de alta potencia que puede transmitir muchos datos", aseguró Falco. "No sé exactamente qué estaban recogiendo, pero toda la mecánica está ahí para hacer llegar muchos datos a sus satélites".

Según Kroenig, es posible que EE.UU. haya tomado contramedidas para impedir que China recopilara datos, como equipos de interferencia.

Pero podría haber sido "demasiado poco y demasiado tarde", explicó Falco, quien añadió que probablemente hubo un lapso antes de que EE.UU. tuviera conocimiento de la nave y pudiera tomar medidas.

China ha declarado que la decisión de derribar el globo fue "irresponsable" y no "creó una atmósfera adecuada para el diálogo" entre ambos países.

Descartan una misión científica

Imágenes de alta resolución revelaron que el globo tenía grandes paneles solares capaces de hacer funcionar "múltiples sensores activos de recogida de información", así como antenas capaces de recoger y geolocalizar comunicaciones, declaró el jueves el alto funcionario del Departamento de Estado.

EE.UU. está considerando tomar medidas contra los grupos vinculados al gobierno chino que participaron en el vuelo del globo, aseguró el funcionario del Departamento de Estado.

Getty Images

El jueves, el FBI informó de que su laboratorio está ayudando a procesar los restos recogidos, que hasta ahora incluyen partes de la cubierta del globo, cables y componentes electrónicos recogidos de la superficie del mar.

La mayor parte de la "carga útil" del globo -que probablemente incluiría equipos de vigilancia y otros elementos de interés para los investigadores- permanece bajo el agua frente a la costa de Carolina del Sur.

Las autoridades advierten de que el procesamiento de los restos podría llevar mucho tiempo, aún más por las malas condiciones meteorológicas.

"Los tipos de antenas están pensados para tecnología de vigilancia y esto no es algo que se esperaría para ningún tipo de misión científica", dijo Gregory Falco, profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Civil y de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

Citando a funcionarios anónimos, el diario Washington Post informó de que EE.UU. cree que el globo de vigilancia estaba siendo operado desde la provincia costera china de Hainan y tenía como objetivo países como Japón, India, Vietnam, Taiwán y Filipinas

Buques de la Armada y de la Guardia Costera y buzos siguen buscando restos del globo.

