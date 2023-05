Este martes 16 de mayo será feriado no laborable para algunos uruguayos: mirá por qué

Este martes 16 de mayo se celebra un nuevo feriado no laborable pero para algunos uruguayos y por única vez.

Se trata de un proyecto que fue aprobado la semana pasada por la Asamblea General con motivo de los 140 años de la fundación de Ecilda Paullier, en San José.

La normativa aprobada consta de un artículo único, que establece lo siguiente: "Declárese feriado no laborable el día 16 de mayo de 2023 para las personas nacidas y radicadas en la ciudad de Ecilda Paullier, en el departamento de San José, con motivo de celebrarse el 140 aniversario de su fundación".

¿Es obligatorio cumplir con el feriado?

Según el especialista en Derecho Laboral, Leonardo Slinger, es bastante habitual que cuando se cumplen aniversarios de diversas localidades, por ese año, se decrete un feriado no laborable para los nacidos y residentes de esa localidad. Y que ese feriado no laborable, aunque sea por una única vez, cumple con las mismas obligaciones que el resto de los feriados nacionales no laborables.

Es decir, que los nacidos o residentes de Ecilda Paullier podrán no trabajar y si trabajan, se les deberá pagar doble, tal como en el resto de los feriados, explicó Slinger en diálogo con El Observador. Los nacidos que vivan en otras localidades deberán acreeditar ante la empresa que nacieron ahí y la empresa automáticamente quedará obligada a concederles el feriado o pagarles doble.

En caso de que la empresa no cumpla, el empleador podrá acudir a la Justicia para reclamar el pago doble.