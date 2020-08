Esto es todo lo nuevo que presenta Netflix en setiembre

La lista de series y películas que se estrenan en el mes que está por comenzar es extensa y contiene muchos títulos con la misión de superar el fenómeno de Anne with an E (y la campaña viral de sus seguidores para que haya una cuarta temporada) y el éxito de Natalia Oreiro y su documental Nasha Natasha, algunas de las series y películas que dieron que hablar en agosto.

Y todo comenzó con un revuelo, ya que el anuncio oficial del estreno de la película francesa Guapis o Cuties, con un texto y un afiche diferentes al original, hizo estallar el escándalo y el repudio en redes sociales. Ya cerca de 300.000 personas de todo el mundo firmaron un petitorio en el sitio Change.org reclamando la cancelación del estreno, previsto para el 9 de setiembre, porque su promoción "incita a la hipersexualización infantil y la pedofilia".

También se estrena Parasite, la película coreana que se convirtió en la gran ganadora del Oscar 2020, así que será un mes con mucho para ver y quienes se perdieron de grandes películas o series, tienen su oportunidad en tiempos de primavera.

Series

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3 y 4 (1/9)

Las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus rencillas, sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia.

Top Chef - Temporadas 3 (Miami) y 4 (Chicago) (1/9)

En esta temporada, el calor de Miami no es nada comparado con el calor de la cocina donde 15 chefs compiten para llevarse 100 mil dólares y todos los laureles. En la cuarta, Chicago recibe a 16 chefs ansiosos por demostrar sus habilidades culinarias. La Ciudad de los Vientos nunca fue tan sabrosa.

Lejos (4/9)

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Organízate con el método The Home Edit (9/9)

Las organizadoras Clea Shearer y Joanna Teplin, de The Home Edit, superan el desorden y transforman vidas. Coproducción de Reese Witherspoon y Molly Sims.

Casi una duquesa (11/9)

Katherine Ryan interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?

Close Enough (14/9)

En esta serie animada para adultos, una pareja casada intenta no perder la onda mientras hace la transición de fiesteros en sus 20 a padres en sus 30.

Anatomía según Grey: Temporada 16 (1/9)

Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

Elecciones, en pocas palabras (28/9)

Docuserie que explora los temores sobre la corrupción en el proceso electoral de EE. UU. a través de varios tipos de posibles manipulaciones y fraudes.

Películas

Escuela de Rock (1/9)

Un músico en dificultades usa sus artimañas para obtener un empleo de maestro suplente en una escuela privada, donde enseña en secreto rock a los niños.

Chicas pesadas (1/9)

Cady se une a la pandilla más poderosa de la escuela, pero debe enfrentar el infierno cuando el exnovio de la chica popular decide invitarla a salir.

Belleza americana (1/9)

Mientras se esfuerza por soportar a una esposa perfeccionista y un empleo poco satisfactorio, un hombre se obsesiona con una menor de edad, amiga de su malhumorada hija.

Parásitos (1/9)

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

Django sin cadenas (1/9)

Acompañado por un cazarrecompensas alemán, un esclavo liberado, Django viaja a través de Estados Unidos para liberar a su esposa del sádico propietario de una plantación.

Tornado (4/9)

Una expareja de meteorólogos trabaja para implementar nuevas herramientas tecnológicas durante una serie de violentos tornados.

Orgullo y prejuicio (4/9)

En la novela de Jane Austen del siglo XIX, la Sra. Bennet quiere casar a sus hijas con prósperos caballeros, incluido el recién llegado Sr. Darcy.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8/9)

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla pasar sin publicar. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada similar.

Corazón loco (9/9)

Fernando es un hombre de familias. Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

Guapis (9/9)

Amy tiene once y quiere unirse a un grupo de chicas de su edad que bailan en competencias, así que empieza a desafiar a su familia conservadora.

Lady Bird (22/9)

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

El sorprendente Hombre Araña (30/9)

En este nuevo lanzamiento de la franquicia del arácnido, el joven Peter Parker aprende a controlar sus poderes cuando se enfrenta al archivillano Lagarto. Documentales y especiales

Justin Bieber: Never Say Never (15/9)

El ídolo adolescente Justin Bieber ofrece imágenes personales de toda su carrera, que culminan con escenas de su triunfal gira del año 2010.

Una canción de amor para Latasha (21/9)

La afroamericana Latasha Harlins fue asesinada a quemarropa, pero la culpable eludió la prisión. Esta injusticia fue un catalizador de los disturbios de 1992 en Los Ángeles.

El papa Francisco: Un hombre de palabra (21/9)

El documentalista Wim Wenders viaja por el mundo con el papa Francisco, registrando la controvertida mirada humanista del pontífice en una época extremadamente dividida.

