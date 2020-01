Estos son los barrios más caros y más baratos para alquilar y comprar apartamentos

Los precios de apartamentos en venta en Montevideo medidos en dólares cerraron 2019 con un aumento del 1,1% respecto al 2018. En el último trimestre del año tuvieron la mayor suba de los 12 meses pero en el año se mantienen estables. Los precios de alquiler, en tanto, mantienen su tendencia a la baja en valores reales con una caída del 8,7%, según el relevamiento realizado por la plataforma Mercado Libre.

Estos números se explican principalmente por la suba del dólar y la caída de la demanda para comprar inmuebles, según explicó a El Observador Jonathan Szwarcman, gerente de inmuebles de Mercado libre. La distribución de la oferta es inversa a la de la demanda. Mientras que el 71% de las visitas a publicaciones de este tipo son para alquiler, el 63% de las publicaciones en la plataforma son de inmuebles a la venta.

Pocitos, Cordón y Centro volvieron a ser los barrios más demandados durante el último año tanto para compra como para el alquiler. Sin embargo, en compra La Blanqueada y Buceo completaron los 5 más buscados mientras que para alquiler fueron Punta Carretas y Malvín.

Los barrios del sureste de la capital encabezan otra vez el ranking de las zonas más caras para alquilar una vivienda. Un alquiler medio de Carrasco vale $68.601 mientras que en Punta Gorda, el segundo en la lista, valen $10.000 menos. Punta Carretas cierra el top 3 con $46.595.

En el otro extremo, Manga es el barrio más accesible para alquilar, según el relevamiento realizado por la plataforma. En esa zona un alquiler promedio cuesta $8.952. Jardines del Hipódromo y Paso de la Arena también están por debajo de los $10.000. El tipo de vivienda más demandado en la plataforma para el alquiler es de dos dormitorios.

En las ventas, el barrio que encabeza por precios es Punta Carretas donde el metro cuadrado vale US$ 3.391, seguido por Carrasco (US$3.338) y Punta Gorda (US$ 3.129). En el otro extremo, Piedras Blancas es el barrio más barato para comprar una vivienda con US$ 683 el metro cuadrado, seguido por Cerro y Colón con US$ 730 y US$ 760. La zona más barata de Montevideo tiene un precio cinco veces menor que el barrio más caro.

Inversión

Para aquellos que tienen un inmueble como inversión y lo alquilan el 2019 no fue un gran año. La rentabilidad bruta anual, calculada como el valor de alquiler anualizado y dividido por el valor de compra, llegó a su nivel más bajo. La rentabilidad media para Montevideo fue de 4,4%, por lo que es necesario 22,6 años para pagar la propiedad a través del alquiler de la vivienda.

Esto significa que desde el primer trimestre de 2018 hay una caída de 0,7 puntos porcentuales que se explican, mayoritariamente, por la caída en los valores reales de alquiler. Pocitos, Parque Batlle y Barrio Sur explican esta caída ya que todos están por debajo del 4% mientras que Piedras Blancas, La Teja y Nuevo París tienen retornos superiores al 8%.

El análisis de la plataforma está realizado sobre las 195 mil propiedades publicadas, de las que más del 90% son publicaciones de profesionales del rubro inmobiliario.