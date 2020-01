Estos son los celulares en los que WhatsApp no funcionará más a partir del 1° de febrero

En varias oportunidades, WhatsApp había manifestado que su aplicación dejaría de funcionar en varias terminales. A partir de este sábado 1° de febrero será un hecho.

Facebook, la compañía dueña de WhatsApp, informó que la aplicación de mensajería instantánea dejará de operar en dispositivos que cuenten con las versiones 2.3.7 o anteriores de Android, así como también los dispositivos bajo el sistema operativo iOS 8 o anteriores de iPhone.

La resolución se debe a una actualización que pretende brindar mayor seguridad a sus usuarios y requiere teléfonos más modernos. El anuncio fue hecho hace un año por WhatsApp cuando había fijado la fecha límite de su nueva actualización.

Entre los teléfonos que no podrán tener WhatsApp está el iPhone 6, 6 Plus, 5, 5S, 5C y 4S (a menos que tengan actualizadas la versión iOS 9). En el caso de Android, quienes tengan la versión 2.3.7 o anteriores del sistema operativo se verán afectados por la actualización de la plataforma de mensajería y, a partir de este fin de semana, no podrán utilizar más la aplicación.

En general, las terminales afectadas tienen entre siete y nueve años de antigüedad, dado que la versión de Android para la cual WhatsApp no funcionará más fue lanzada al mercado en 2011 y el iOS 7 vio la luz por primera vez en 2013.

¿Cómo saber qué sistema operativo tengo?

Para saberlo en Android hay que ir a "Ajustes", luego cliquear en "Sistema" y finalmente a "Acerca del teléfono". Una vez en ese menú hay que dirigirse a donde dice "Versión de Android", que debe tener una numeración superior a 2.3.7.

Si el usuario tiene un iPhone, debe ingresar en "Configuración", luego en "General" y finalmente "Información". El segundo renglón indica la versión del sistema operativo, que debe ser superior a iOS 8 para que WhatsApp pueda ejecutarse a partir de este sábado.

Actualizar el sistema operativo

Los usuarios pueden hacer una actualización del sistema operativo para poder seguir utilizando la popular app de mensajería instantánea.

En general, los teléfonos emiten una advertencia para que se actualicen. En caso que alguno la haya desestimado, puede hacerlo "manualmente". En Android ingresar a "Actualización de software" dentro de "Ajustes". En iPhone se puede hacerlo en "Configuración", "General" y "Actualización de software".

Si el teléfono no permite hacer la actualización y el usuario quiera seguir usando WhatsApp, es necesario adquirir un teléfono que sí lo soporte.