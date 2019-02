Eurnekian, en carrera por aeropuertos que pretende privatizar Bolsonaro

El holding Corporación América -que tiene la concesión del Aeropuerto de Carrasco y Punta del Este-, del empresario Eduardo Eurnekian, se presentará a la licitación para concesionar parte de los 12 aeropuertos que el gobierno de Brasil privatizará el próximo mes.

Según dijeron desde la compañía a El Cronista, “Inframerica, la compañía aeroportuaria en Brasil de Corporacion America Airports, está interesada en seguir invirtiendo y expandiendo sus negocios en el país".

Este lunes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que tiene la intención de privatizar 12 aeropuertos el próximo 15 de marzo. La medida, según el mandatario, va a atraer cerca de US$ 945 millones en inversiones en las terminales.

Se trata de tres bloques divididos en el noreste, sudeste y centro-oeste del país. “En Inframerica estamos revisando y analizando los tres. Todavía resta cerca de un mes para la presentación de ofertas”, dijeron desde la empresa. La compañía ya posee dos aeropuertos en Brasil: el de Brasilia y el de Natal. Y ahora se preparara para ampliar su operación en el país vecino.

En la Argentina, a través de Aeropuertos Argentina 2000, maneja 35 aeropuertos, incluidos los de Ezeiza y Aeroparque. En el bloque ubicado en el centro-oeste de Brasil estarán disponibles las terminales de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis y Alta Floresta, que requerirán una inversión total de US$ 206,88 millones y tendrán un valor de otorgamiento de US$ 2,42 millones. El bloque ubicado en el nordeste es el que más inversiones requerirá y el que un mayor valor de otorgamiento posee.

Es, al mismo tiempo, el que más aeropuertos tiene y el que manejará una mayor cantidad de pasajeros. Comprende los aeropuertos de Recife (requerirá inversiones por US$ 232 millones), Maceló (US$ 110 millones), João Pessoa (US$ 72,94 millones), Aracaju (US$ 68 millones), Juazeiro do Norte (US$ 52 millones) y Campina Grande (US$ 41,6 millones). En total, demandarán US$ 578 millones de inversión y su valor de otorgamiento ascenderá a los US$ 456 millones. El bloque más pequeño, el del sudeste, ofrecerá dos terminales: la de Vitória, que requerirá US$ 87 millones, y Macaé, que demandará US$ 72 millones. Sus valores de otorgamiento son de US$ 117 millones.

El anuncio de Bolsonaro, realizado a través de su cuenta de Twitter, fue realizado en línea con las licitaciones de los puertos que el gobierno de Brasil emprendió en paralelo. En el plano internacional, Corporación América posee aeropuertos en Toscana (Italia), Carrasco y Punta del Este (Uruguay), Zvarnots (Armenia), Guayaquil y Galápagos (Ecuador), y Perú. En total, Corporación América opera terminales aeroportuarias y de carga en 52 aeropuertos de América Latina y Europa. La actividad comprende las operaciones aeroportuarias y la gestión comercial, así como el abastecimiento de combustible, la carga y los servicios relacionados.

RIPE-El Cronista