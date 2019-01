Europa no quiere negociar productos agrícolas con EEUU

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

La Comisión Europea confirmó que no quiere incluir a los bienes agropecuarios en las negociaciones con Estados Unidos, algo que es resistido por Washington.

Un cortocircuito entre los europeos y los estadounidenses podría demorar los cambios que se preveían en la cuota 481 de carne de alta calidad que hoy es abastecida principalmente por Australia y Uruguay.

La comisionada de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, informó que el bloque aprobó dos mandatos para negociar con Estados Unidos.

El principal mandato se centra en la remoción de aranceles recíprocos en bienes industriales.

En julio del año pasado las dos partes acordaron no imponer nuevos aranceles e iniciar conversaciones comerciales bilaterales luego que quedara sin efecto el llamado acuerdo transatlántico.

En ese momento la Unión Europea se comprometió a aumentar las compras de soja estadounidense –entre otros productos–, mientras Washington dejaría sin efecto aranceles sobre la importación de automóviles europeos.

Malmstrom se reunió a comienzos de enero con el titular de la Representación de Comercio de Estados Unidos, Robert Lightizer, además de otros funcionarios y legisladores estadounidenses.

La comisionada señaló que el bloque dejó en claro que no se incluirán reducciones o eliminación de aranceles en productos agropecuarios, pero no quedó claro si eso deja de lado negociaciones por cambios en la cuota 481.

Sin embargo, la semana pasada el gobierno estadounidense publicó un documento sobre los objetivos de las negociaciones con Europa en el que se incluyen los bienes agropecuarios y, específicamente, la llamada cuota 481.

El déficit comercial de Estados Unidos con el bloque europeo llegó en 2017 a US$ 136.000 millones, de los cuales la tercera parte corresponde al sector de automóviles y autopartes. Legisladores estadounidenses ligados al sector rural dijeron que el Congreso no aprobaría un acuerdo que no incluya los bienes agropecuarios.