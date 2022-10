Exdirector de Turismo: colorados sabían de antemano las "enormes desprolijidades" de Cardoso

El exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, declaró este lunes por segunda vez ante la fiscalía especializada en Delitos Económicos. Fue por la causa que analiza un cúmulo de irregularidades en la gestión de Germán Cardoso al frente ministerio de Turismo. Una causa que lo tuvo como el detonante principal y en el que, dice, existen "hechos objetivos" de que pueden caber tipificaciones penales. Por primera vez, Pérez Banchero hace valoraciones políticas y cuestiona la actitud de su Partido Colorado en donde varios dirigentes, afirma, tenían conocimiento previo de la situación. Este es un resumen de la entrevista que el exjerarca mantuvo con El Observador.

Usted fue este lunes a declarar por segunda vez en la causa que investiga irregularidades en el Ministerio de Turismo. ¿Qué pudo aportar?

Entiendo que fui para aclarar algunos temas específicos. Uno de ellos fue sobre las diferencias en los procedimientos de compras que utilizaron las sucesivas administraciones en el ministerio. En primer lugar que, cuando asumí, quise hacer auditorías y Cardoso se negó. No quiso que se auditara nada. A mí comenzaron a llegarme expedientes de compras realizadas por el Frente Amplio que ya estaban en proceso. La diferencia era que, en la gestión del Frente Amplio, las compras siempre estaban fundamentadas. Contaban con el aval de la agencia de medios, se decidían de manera institucional con participación de funcionarios del ministerio. Durante la gestión de Cardoso, todo era totalmente secreto. El que definía era Daniel Reta (adscripto de Cardoso). Ni yo ni ningún funcionario sabía como se definían esas compras.

¿Qué otras diferencias había?

En las facturas. Durante las gestiones del Frente Amplio siempre se pagaba en dos o tres veces, y siempre con el servicio en trámite o finalizado. En los casos en que se pagó en una sola vez, las facturas fueron de poco más de US$ 2.000. Cardoso, en tanto, intentó pagar, por todos los medios y en una solo pago US$ 280.000 a Kirma por servicios de publicidad digital. Un caso que, además fue el más complejo de todos.

¿Por qué?

Porque se hizo conformando sin tener el servicio cumplido o en trámite, violentando lo que indica el artículo del TOCAF. El Estado no paga antes. Cardoso conformó la factura y dio fe de que el servicio se estaba cumpliendo. Cuando me fui del ministerio, me fui creyendo que se estaba cumpliendo el servicio de Kirma. Nunca tuve conocimiento de que se le quisieron pagara US$ 280.000 y que el servicio no se había prestado.

¿Qué pasó con la publicidad en la vía pública?

Durante los gobiernos del Frente Amplio, allí las compras promediaron los US$ 220 mil por año y repartidas entre seis empresas. Pero en noviembre de 2020 me aparece una propuesta para darle a Netcom (Satenil SA) una compra única por US$ 1 millón en un año. Me negué ante Cardoso y eso se frenó. Al mes, aparece otra propuesta de compra a la misma empresa. Era por más de US$ 300 mil, por tres meses. Triplicaba el precio de mercado. Reta lo aprobó y el ministro también.

Lo que genera mi salida del ministerio fue la llegada, en julio de 2021, de otro expediente para renovar cartelería, pero que correspondía al período marzo-mayo anterior. Era por US$ 500 mil. Volví a negarme a avalarlo. Era una época de mucha tensión en el ministerio, de mucha angustia para mí. Hablé con José (Amorín), el líder de mi sector (Lista 15) y le dije que quería renunciar, que yo así no quería seguir más. Amorín me pide que siga algunos días más. En ese momento me llama Cardoso. Me dice que o firmaba el expediente o me echaba. "Echáme" le digo. Y allí terminé siendo destituido.

¿Pero usted no había advertido a otros de lo que estaba pasando?

Al llegar la primera propuesta, en noviembre de 2020, puse en conocimiento a mi sector, que me respaldó y me dijo que no firmara.

¿Y en el resto del Partido Colorado?

También se lo comenté a (el vicepresidente de UTE) Julio Luis Sanguinetti. Con él tuve varios encuentros. Y también se lo informé al secretario de Tabaré Viera (Silvio Estéves). Me dicen que ya estaban al tanto de la situación. También que Cardoso se iba a ir del ministerio por esto. "Viera va a ser el ministro de Turismo", me dijeron. Esto fue mucho antes de que se fuera Cardoso.

¿Pero cuándo le dijeron esto? ¿ Fue antes o después de que, en agosto del año pasado, el problema trascendiera por primera vez a través de Búsqueda?

Le puedo decir que fue en julio. Allí me dijeron que Cardoso se iba a ir por todos estos hechos. Estas enormes desprolijidades se sabían con anterioridad.

Es decir que se sabía todo esto en el partido...

Estaban al tanto. Lo sabía Julio Luis Sanguinettiy lo sabía Tabaré Viera.

¿El expresidente Julio María Sanguinetti lo sabía?

Si su hijo lo puso en conocimiento, no lo sé. Puedo inferir que sí. Pero no lo sé. A mi Julio Luis me dijo que Cardoso no me podía echar, porque el cargo era de la Lista 15. Pero después me terminan echando con el aval de Sanguinetti. Ese un dato objetivo: desde la Torre Ejecutiva llamaron a Amorín para decirle que me iban a cesar.

¿Cómo valora la reacción del Partido Colorado?

Muy triste. Enormemente triste. Estoy muy decepcionado. Al Partido Colorado le echaron a un ministro, pero esto no fue tratado ni por el Comité Ejecutivo Nacional, ni por la Convención ni por la Comisión de Ética. El Partido Colorado no habló del tema ni tampoco hizo nada. Sigo siendo colorado, me siento colorado, pero con este partido y con su conducción tengo enormes diferencias y una gran decepción.

¿A qué se refiere?

Específicamente al secretario general, Julio María Sanguinetti. A mí me hubiera gustado que, hace más de un año, Sanguinetti escuchara mi versión. No es un tema menor. Después de haber avalado mi cese en la Torrre Ejecutiva, debería haberme escuchado. El derecho a defensa es sagrado y a mí el partido jamás me dio ese derecho.

¿Como abogado qué valoración hace de este caso? ¿Hay responsabilidades penales?

No soy penalista, pero hay hechos objetivos que encuadran en algunas tipificaciones del Código Penal.