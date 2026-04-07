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Video: un ciervo de tamaño mediano fue capturado tras recorrer las calles de San José de Mayo

El animal fue capturado por personal policial que contó con el apoyo de la Brigada de Seguridad Rural y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA)

7 de abril de 2026 12:39 hs
Ciervo de tamaño mediano en San José

Ciervo de tamaño mediano en San José

Capturas de video de San José Ahora

Un ciervo de tamaño mediano fue visto en las últimas horas deambulando por las calles de San José de Mayo, luego de ser visto corriendo por la vía pública. Vecinos alertaron a la Policía, lo que derivó en un operativo para capturarlo y ponerlo a resguardo.

De acuerdo a lo informado por el medio local San José Ahora, este lunes varios vecinos del departamento se comunicaron con la Policía al detectar la presencia del animal en pleno corazón de la ciudad.

Efectivos de la unidad comunitaria acudieron rápidamente a la zona y, guiados por vecinos, lograron ubicar al ciervo dentro del predio de una vivienda situada en avenida Luis Alberto de Herrera.

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Tras esto, y según informó el consignado medio, los oficiales solicitaron el apoyo de la Brigada de Seguridad Rural y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que desplegaron un operativo especializado para capturar al ejemplar sin poner en riesgo su integridad ni la de los vecinos.

Los equipos actuantes colocaron una red para contener al animal, luego lo sedaron y finalmente lograron trasladarlo de forma segura al Parque Rodó de San José de Mayo.

El retiro del animal de la vivienda fue grabado en video y compartido en redes sociales por medios locales del departamento.

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