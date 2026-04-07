Video: un ciervo de tamaño mediano fue capturado tras recorrer las calles de San José de Mayo

Un ciervo de tamaño mediano fue visto en las últimas horas deambulando por las calles de San José de Mayo, luego de ser visto corriendo por la vía pública. Vecinos alertaron a la Policía, lo que derivó en un operativo para capturarlo y ponerlo a resguardo.

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De acuerdo a lo informado por el medio local San José Ahora, este lunes varios vecinos del departamento se comunicaron con la Policía al detectar la presencia del animal en pleno corazón de la ciudad.

Efectivos de la unidad comunitaria acudieron rápidamente a la zona y, guiados por vecinos, lograron ubicar al ciervo dentro del predio de una vivienda situada en avenida Luis Alberto de Herrera.

Tras esto, y según informó el consignado medio, los oficiales solicitaron el apoyo de la Brigada de Seguridad Rural y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que desplegaron un operativo especializado para capturar al ejemplar sin poner en riesgo su integridad ni la de los vecinos.