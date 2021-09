Existe demasiada felicidad y el modo prueba

Abro este Pícnic! y desde ya te cuento que va en “modo prueba”. ¿Viste cuando te dicen que un servicio —en general— online está en Beta? Durante años tuvimos el Gmail en modo Beta, lo que lisa y llanamente significa que se dan licencia para probar y equivocarse, para probar y dar marcha atrás, y para probar y sumar o eliminar funciones. Ese modo prueba tecnológico también puede ser trasladado a nuestras vidas, creo yo, con resultados que tal vez nos sorprendan. En general solemos planificar a lo grande: el año que viene voy a hacer ejercicio todos los días, voy a tomar alcohol solo los sábados (jamás prometí eso...), voy a llamar a mis amigos al menos una vez por semana, voy a empezar una nueva carrera. Voy, voy, voy. Estas metas y objetivos grandiosos son loables, pero casi siempre se dan de frente con la realidad, hasta el punto de que podemos pasar de ese afán de buenas intenciones a la inmovilidad.



Ahora que nos acercamos al último trimestre, ese que pasa volando hasta llegar a un fin de año en el que por hábito o necesidad nos planteamos grandes metas, es un buen momento para permitirnos vivir en “modo prueba”. ¿Qué pasaría si en vez de la enormidad de desear hacer ejercicio todos los días me decidiera a hacer ejercicio mañana de mañana? ¿Qué tal si en vez de esa carrera que tengo pendiente para aprender Literatura o Filosofía me decido a terminar el libro de Mary Beard, Mujeres y Poder, o le dedico una hora a escuchar su conferencia? ¿Y si en vez de restringir mi vino bendito a los sábados me doy libre los jueves (el día más bravo de la semana, porque falta el viernes y ya venimos cansados)?



El modo prueba nos da un poco más de aire, un poco más de libertad en la aparente libertad en la que vivimos, pero que a menudo llenamos de rejas con objetivos que resultan sobrecogedores e inabarcables. Falta poco para terminar este año, estamos cansados, debemos seguir adelante, pero podemos darnos recreos, pequeños pícnics en el camino de la vida, que nos permitan disfrutar más de aquello que efectivamente podemos disfrutar. Soy Carina Novarese y me gustaría saber cuáles son tus objetivos gigantes y cómo pensás que podrías adaptarlos para que se hagan realidad con placer y menos estrés. Te deseo una buena semana y ojalá que te acompañen algunas de estas lecturas y piques que comparto contigo.