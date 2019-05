Exmagnate brasileño multado con US$ 134 millones por especulación bursátil

El exmagnate brasileño Eike Batista fue condenado este lunes a pagar US$ 134 millones en multas por manipular precios de acciones cuando estaba al frente del consejo de administración de la petrolera OGX, informó la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).

Batista, de 62 años, que llegó a ser clasificado por la revista Forbes como la séptima fortuna del mundo en 2012, fue inhabilitado además por siete años para ejercer cargos de administrador o consejero de una compañía con capital abierto.

La CVM le impuso dos multas, una de US$ 110 millones y otra de US$ 25 millones por ocultar información. Batista está acusado de vender acciones de la compañía en 2013 cuando ya sabía que la empresa no podría explotar petróleo en unos campos adquiridos en una subasta en 2007.

Es la segunda vez que la CVM multa a Batista por uso de informaciones privilegiadas. La primera vez fue en 2017, por un monto de US$ 5 millones.

"La conducta de Eike viola gravemente el mercado de capitales y destruye la confianza de los inversionistas", dijo Henrique Machado, director de la CVM y relator del caso, citado por el diario Folha de Sao Paulo, que denunció el uso desleal de las informaciones en 2013.

Su defensa anunció que apelaría la sentencia contra el empresario, condenado en 2018 a 30 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero pero que espera el resultado de sus recursos en un régimen de recogimiento nocturno y durante los fines de semana en su lujosa casa de Rio.

Batista, emblema del auge brasileño de comienzos de década, presidió un conglomerado de varias empresas en el sector de petróleo, minas, logística y energía, identificadas con la letra X, símbolo que lo hizo distintivo, amasando una fortuna estimada en US$ 10.600 millones en 2013, según Forbes.

Su caída fue tan fulgurante como su ascenso. Su fortuna, principalmente echa a fuerza de especulación, se redujo considerablemente, sus bienes fueron bloqueados a pedido de inversionistas y su nombre fue ligado a la megaoperación anticorrupción Lava Jato, que descubrió una trama de sobornos enquista en Petrobras.

