Exministro De Posadas comentó que "no resultará" imitar a Macri y propone "suerte de Plan Marshall"

El ministro de Economía durante 1992-1995, Ignacio De Posadas, planteó "imitar a los gringos" para hacer frente a la crisis desatadas por la emergencia sanitaria del coronavirus. En una carta publicada en la sección Cartas al Director de Búsqueda, De Posadas se propuso: "¿Por qué no pensar en una suerte de Plan Marshall? No de tirar plata, tipo Antel Arena, sí de invertir inteligentemente, sumado a un plan de competitividad. Más que 'sumado', atado", escribió.

El nacionalista aseguró que Uruguay necesita "hacer algo para salir del pozo" y que las medidas que propone el Frente Amplio –de una renta básica para los sectores vulnerables– y el "aumento del gasto" no "reanimará la economía". "Tampoco resultará hacer las de Macri y sentarse a esperar que vengan inversiones", agregó.

De Posadas escribió que la medida de aumenta el gasto "significará endeudar al país (todavía más)" y, por esto, la solución se debe encarar con "respeto y prudencia". Para el abogado, el primer paso sería estimar el "monto adecuado" y para esto es necesario calcular "el gap entre lo que produce el país y su capacidad de producción".

"Dibujada una cifra, viene la adecuación hacia la otra punta: qué significa en términos de deuda y las posibilidades de financiarla (buscando un mix entre multilaterales y el mercado). Tanteando la fuente sabremos cuánto de lo necesario es posible", escribió.

En paralelo, planteó De Posadas, el gobierno debe confeccionar un "menú de inversiones que tengan potencial de retorno y empleo" y propuso que "no estaría mal" crear un "GACH económico". "No se trata de hacer Arenas, ni regasificadoras, ni puertos de aguas profundas ni centrales de ciclo combinado (...)".

Para De Posadas, estas propuestas "no serían efectivas" si no van unidas "a una transformación en la capacidad productiva del Uruguay". "Para empezar, nadie nos va a prestar (y menos invertirá) si no demostramos potencia del desarrollo. Y sería un crimen endeudar al país para seguir como estamos. Que es precisamente lo que ocurre con las recetas de subsidios".