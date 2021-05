Exportaciones crecieron 30% en abril y alcanzan su mayor valor mensual en cuatro años

En abril de 2021 las solicitudes de exportación -incluyendo zonas francas- se ubicaron en US$ 883 millones, pautando un incremento de 29,4% en términos interanuales. Además, fue el total mensual más elevado desde junio de 2017, cuando las ventas al exterior totalizaron US$ 1.083 millones.

La suba del último mes se debió principalmente a mayores exportaciones de carne bovina, subproductos cárnicos, madera, autopartes, ganado en pie, arroz y lanas y tejidos, informó Uruguay XXI. Cabe recordar que durante abril del año pasado el comercio exterior de Uruguay sufrió una contracción del 23% por los efectos de la pandemia. Sin embargo, desde el último trimestre de 2020 se viene consolidando una sostenida recuperación.

En el acumulado del cuatrimestre, las exportaciones totalizaron US$ 3.042 millones, 23,6% por encima de lo colocado en enero-abril de 2020. La carne, madera, trigo, subproductos cárnicos y energía fueron los productos con mayor incidencia positiva en el acumulado.

El primer cuatrimestre cerró con un crecimiento interanual del 23%.

Por productos

Las exportaciones de carne bovina fue el primer producto de exportación del mes y el de mayor incidencia positiva. Las colocaciones de este producto exhibieron un aumento interanual de 62%, al ubicarse en US$ 155 millones en abril de 2021. El incremento obedeció esencialmente a mayores volúmenes colocados y al aumento de 9% de los precios.

China fue el principal destino de exportación, presentó el 59% del total. Las ventas hacia este país aumentaron 42% en la comparación interanual y se situaron en US$ 91 millones. Por su parte, las ventas de carne a EEUU aumentaron 48% en la comparación interanual y su participación en el total de ventas rondó el 15%.

En tanto, las solicitudes de exportación de soja -segundo producto de exportación de abril- mostraron una baja interanual de 3% al totalizar US$ 155 millones. Esto generó que la oleaginosa sea el producto con mayor incidencia negativa del mes.

La celulosa -tercer producto en el ranking de exportación del mes- registró ventas por un monto de US$ 104 millones. Esto implicó una suba de 2% en comparación con abril de 2020.

China y Brasil fueron protagonista como destinos en abril.

Por su parte, las ventas de arroz -cuarto producto en el ranking- experimentaron una suba de 15% en la comparación interanual, ya que en

abril de 2020 se exportaron U$S 54 millones y en abril de este año las ventas alcanzaron US$ 61 millones. Esta es la primera suba que se registró en lo que va del año.

El aumento se explica, fundamentalmente, por negocios hacia Iraq por un monto de US$ 36 millones y un volumen de 63 mil toneladas debido a la licitación que el sector arrocero uruguayo ganó para exportar a ese mercado.

Mientras tanto, las ventas de lácteos -quinto producto en el ranking mensual- presentaron un aumento de 13% en la comparación interanual y alcanzaron un total de US$ 48 millones. Esto se debe a un mayor monto exportado hacia Brasil -siendo casi tres veces superior al monto exportado en 2020- y China.

La carne, celulosa, arroz y lácteos mostraron un comportamiento positivo.

Por destinos

A nivel de destinos, China se ubicó como el principal mercado y obtuvo el 31% de las ventas del mes. Las exportaciones al país asiático se situaron en US$ 187 millones, monto 68% superior al exportado en abril de 2020. El incremento fue impulsado por una fuerte suba de las ventas de carne y despojos comestibles -que alcanzaron 55% de las exportaciones al país- y se situaron en US$ 102 millones, - monto 43% superior al exportado en abril 2020-.

En tanto, las ventas a Brasil representaron el 14% en abril y se ubicaron en US$ 85 millones. Esto implica un aumento de 133% frente al registro del año pasado. Los envíos de vehículos al país vecino fueron los que mostraron las mayores ventas, situándose en US$ 15 millones. Las ventas de leche aumentaron, totalizando US$ 7 millones en abril de 2021, casi cinco veces mayor al monto exportado en abril del año anterior.

La Unión Europea fue el tercer destino del mes, absorbiendo compras por US$ 59 millones, un registro 77% superior al de abril de 2020, según el informe de Uruguay XXI.