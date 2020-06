Exportaciones hacia Brasil cayeron al menor nivel desde 2007

Por Daniel Machado (*), especial para El Observador

En tiempos de pandemia por el covid-19, el comercio exterior uruguayo con Brasil fue afectado directamente. Las exportaciones a Brasil de enero a mayo fueron las menores desde 2007. Por su parte, las importaciones que las empresas uruguayas, sean públicas o privadas, hicieron desde Brasil son las menores desde 2013.

Exportaciones caen 30%

Dados valores nominales, las exportaciones uruguayas hacia Brasil en los primeros cinco meses de 2020 alcanzaron la cifra de US$ 342,70 millones. Eso representa una caída de 30% en relación al mismo período del año pasado, cuando las ventas a Brasil llegaron a US$ 480,87 millones.

Solo en 2007 Uruguay había vendido menos para el mayor país de América del Sur de enero a mayo (US$ 281,16 millones).

Los datos están en el sistema Comex Stat, mecanismo oficial del gobierno brasileño para transacciones internacionales administrado por la Secretaria del Comercio Exterior del país vecino.

Importaciones caen 42%

Mientras tanto, las importaciones se desplomaron 42% –más de US$ 509 millones en valores nominales–. De enero a mayo se compró en Brasil por US$ 718,17 millones contra US$ 1.228 millones de los cinco primeros meses de 2019, año enel que más se importó desde ese país en la historia.

Para encontrar un monto menor de lo que registrado ahora en el 2020 de importaciones de Brasil de enero a mayo es necesario volver a 2013, ocasión en que se compró por US$ 710,63 millones.

Los principales rubros

El principal producto de Uruguay vendido a Brasil en lo que va de este año fue malta para cerveza, por US$ 44,41 millones. Con ese dinero, los brasileños compraron 83,50 millones de kilos del cereal. El valor y la cantidad son bien menores de lo que se registró de enero a mayo de 2019, cuando Uruguay le vendió a Brasil US$ 77,73 millones en malta (151,39 millones de kilos). La malta para cerveza es el producto que más trajo dinero desde Brasil en los primeros cinco meses de un año desde 2016, cuando el trigo estaba en la punta.

Los otros productos más exportados a Brasil son automóviles para transporte de carga con US$ 33,88 millones; margarinas y productos de grasas con US$ 26 millones; arroz con US$ 23,70 millones y artículos de embalaje, tapas de plásticos, corchos y similares con US$ 19,49 millones.

Mientras tanto, la principal importación uruguaya de productos brasileños es el petróleo, con US$ 74,69 millones (203 millones de litros). Comparando con los cinco primeros meses del 2019, la importación de esa fuente de energía desde lares brasileños cayó drásticamente, 87%. De enero a mayo de 2019, Uruguay había comprado petróleo en Brasil por US$ 592,29 millones (1.380 millones de litros).

Los otros productos más importados desde Brasil son: carnes de vacuno con US$ 40,32 millones; carnes de cerdo con US$ 38,27 millones; automóviles de pasajeros con US$ 34,41 millones; y yerba mate con US$ 27,07 millones.

(*) Consultor en comunicación política, gestión de la información y periodismo de datos, propietario del portal de noticias Norte Agropecuario