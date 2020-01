Exportaciones salvaron el 2019 con magro crecimiento gracias a carne y soja

Las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo las realizadas desde zonas francas, registraron un aumento de 0,7% en 2019, totalizando US$ 9.146 millones. Fue el tercer incremento anual consecutivo para las ventas al exterior medidas en dólares corrientes.

En tanto, dejando de lado los exclaves aduaneros, las exportaciones de bienes crecieron 2,2% en 2019, con un ingreso de divisas por US$ 7.639 millones.

"En un año marcado por tensiones comerciales entre los principales mercados, y una relativa desaceleración de la economía mundial, el desempeño del sector exportador de Uruguay tuvo un ritmo similar al de la región", dice el informe que divulgó este jueves Uruguay XXI.

Para 2020, Uruguay XXI también proyecta un año de "bajo dinamismo" para las exportaciones uruguayas, producto de un escenario internacional desafiante.

Carne y soja lideraron

El crecimiento en las exportaciones de soja -basadas en el volumen-, y el de la carne bovina -explicadas por el factor precio- impulsaron las ventas externas en 2019 y lograron compensar la caída en las exportaciones de ganado en pie y productos forestales (celulosa y madera), que fueron los productos con incidencia negativa en 2019.

La carne bovina fue el principal producto de exportación en 2019, con un total de US$ 1.798 millones. La demanda desde China por el impacto sobre la oferta doméstica de cerdos por la gripe porcina africana elevó significativamente los envíos de carne bovina desde Uruguay. En cambio, el 2019 cerró con un descenso de las exportaciones medidas en dólares de la pulpa de celulosa (-8%) a pesar de un incremento en el volumen (1%). El exportado fue de US$ 1.527 millones, posicionándose como el segundo producto de exportación del país.

Por su parte, la soja completó el top 3 y fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones uruguayas en 2019, con un total de US$ 1.002 millones. El volumen de soja vendida al exterior más que se duplicó en 2019 con una cosecha ayudada por un muy positivo régimen de lluvias luego de la sequía de la zafra anterior.

Los lácteos ocuparon las cuarta posición con ventas por U$ 649 millones, un descenso interanual del 5%.

Por destinos

Por otro lado, nuevamente China fue el principal socio comercial en 2019, representando el 31% de las exportaciones con montos exportados de US$ 2.872 millones y con un significativo crecimiento con respecto a 2018. Le siguieron como destinos Unión Europea (17%), Brasil (13%), EEUU (7%), Argentina (4%) y México (3%).

En la región, los vecinos mostraron comportamientos opuestos. Las ventas externas a Brasil crecieron 5% en dólares corrientes el año pasado con una facturación por US$ 628 millones. La economía brasileña mostró signos de reactivación en los últimos meses. Plásticos (US$ 171 millones), lácteos (US$ 131 millones) y vehículos (US$ 112 millones) fueron los tres principales bienes de colocación en ese mercado.

En la vereda opuesta, las exportaciones hacia Argentina sufrieron un duro revés con una caída de 21% durante el último año de gestión de Mauricio Macri. Con una economía en recesión, las importaciones de bienes sufrieron las consecuencias. Por ejemplo, las ventas de autopartes sumaron US$ 78 millones y cayeron 20% en la comparación interanual, al igual que pinturas que totalizaron US$ 25 millones (-17%). En cambio, los plásticos se mantuvieron estables (+2%) con ventas por US$ 34 millones.

Año complejo

El comercio internacional en 2019 se vio afectado globalmente por la guerra comercial entre EEUU y China. La aplicación de medidas arancelarias a determinados productos por parte de los dos principales jugadores del comercio mundial incidió en la dinámica comercial del resto del mundo. En particular, se redujo para Uruguay el comercio de madera en bruto a China y el rubro lanar, ya que el aumento de aranceles en Estados Unidos para vestimenta y calzado de origen chino tuvo efectos negativos, dado que favoreció una baja de los precios que se combinó con una menor demanda, según Uruguay XXI.

Asimismo, las perspectivas de exportaciones de soja desde el Mercosur se vieron diezmadas por la fiebre porcina, que redujo la población de cerdos de China. Sin embargo, esa misma enfermedad generó un boom de demanda de proteínas del gigante asiático que disparó los precios de la carne vacuna que exportó Uruguay a su principal mercado para ese producto.

Según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el intercambio internacional de mercaderías habría crecido en volúmenes 1,2% en 2019, y en particular, las exportaciones habrían crecido 1,3% en América del Sur. Por su parte, para América Latina y el Caribe, Cepal estimó un crecimiento en volumen de las

exportaciones de 0,6% en 2019, aunque medidas en valores, las exportaciones regionales muestran una caída de 2,3%.

Importaciones cayeron 7%

Las importaciones de bienes -sin considerar petróleo y derivados- alcanzaron US$ 7.201 millones el año pasado, lo que representó una retracción de 7% con respecto a 2018.

El principal rubro de importación fueron nuevamente los vehículos, con un monto de US$ 572 millones, cifra casi idéntica a la de 2018. El 52% del monto importado

correspondió a automóviles, 37% a vehículos para el transporte de mercaderías y 10% a tractores. Las importaciones provinieron en casi 60% desde países del Mercosur.

En cambio, las importaciones de vestimenta y calzados tuvieron una retracción de 10%, pese a lo cual se mantuvieron en el segundo lugar en el ranking de productos importados. El total fue de US$ 418 millones. China es el principal proveedor con más de la mitad del monto importado, seguido de Brasil con 13%.