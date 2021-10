FA, presidencia y movimiento

Hay dos cosas claras: que su propia dirigencia no quiere que el Frente Amplio sea un partido y que pretende que sea una coalición1. Visto que por definición el FA no reúne ninguna de las cualidades para esto último –Duverger dixit– corresponde atribuirlo a un error terminológico y entender que quiere autodefinirse como alianza, forma política que se caracteriza (y por ende se diferencia de la coalición) por tener estructura permanente, decisiones mayoritarias y no por necesaria unanimidad, mandato imperativo, afiliados, objetivos de largo plazo y no meramente puntuales.2