FA “tomó conocimiento” de renuncia en Jutep y criticó informe "sesgado" sobre Antel Arena

En un comunicado emitido en la mañana de este viernes, el Frente Amplio (FA) acusó al gobierno de querer "desviar la atención" luego del informe, a su parecer "sesgado", sobre el Antel Arena.

Los coordinadores interinos de partido, Ricardo Ehrlich y María Jossé Rodríguez respaldaron el accionar de Carolina Cosse, la expresidenta de la empresa pública y actual intendenta de Montevideo.

“Desde nuestro punto de vista fue un grave error, al haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores. El PCU, tras la notoria utilización pública de este informe de la JUTEP por parte de (Gabriel) Gurméndez, al igual que otros integrantes del Partido Nacional, en su campaña de golpear el Antel Arena, considera que en la actuación del compañero Jorge Castro hubo un error de apreciación; ratifica todos los pronunciamientos públicos del Frente Amplio, de SUTEL y del propio PCU en torno a la inexistencia de irregularidades en la construcción del Antel Arena; y, de común acuerdo con el compañero Jorge Castro, pone su cargo a disposición del Frente Amplio, a quien representa el compañero y ante quien debe rendir cuentas”, expresaron desde la cúpula del FA.

La decisión se tomó tras "un largo rato de intercambio de puntos de vista" en el ámbito de una delegación de la dirección del partido, dijo el secretario general del sector, Juan Castillo, previo a que la fuerza aceptara la renuncia.

"Estamos convencidos de que el compañero cometió un error importante", expresó este viernes la senadora Liliam Kechichián en diálogo con Punto de Encuentro, de Universal, tras la salida de Castro.

"Si tienen dudas (sobre la auditoría del Arena) hay lugares para denunciar", había dicho Castro a El Observador este miércoles, tras los dichos de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, acerca de que se trató de una "pseudoauditoría" y "el reporte de un militante herrerista".

Luego de confirmar la renuncia del vocal, el Frente Amplio manifestó a través de Twitter su preocupación por el proceso "inadecuado e insuficiente" que la Jutep llevó a cabo, a su parecer, antes de emitir el informe. El malestar opositor recae sobre el momento en el que se dio a conocer el informe en cuestión, acerca del que expresan: "no toma en consideración otros estudios", "no se entrevista a los implicados" y reconoce que la Jutep "no tiene forma de saber si las bases sobre las que se expide son confiables".

La fuerza atribuyó al gobierno una "clara intención de desviar la atención" por otros temas. Según señalan, el hecho ocurre mientras "la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, los hechos que motivaron la renuncia del exministro de Turismo (Germán Cardoso) y las situaciones sucedidas con la población privada de libertad".

De acuerdo al texto, la publicación sucede al mismo tiempo que existe una "respuesta popular creciente" de cara a la discusión por el referéndum que pretende derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El Frente Amplio expresó que con la renuncia de Castro, su principal inquietud se centra ahora en respaldar a las autoridades frenteamplistas que bajo su administración impulsaron el proyecto Antel Arena. "Respaldamos firmemente a las autoridades responsables", sentenció el comunicado.

La oposición, atada al respaldo de las empresas públicas, también cuestionó las políticas de "desinversión y privatización" que, entiende, lleva a cabo el actual gobierno y en paralelo destacó la construcción del Antel Arena como un proyecto que permitió al país dar un salto en el área de las telecomunicaciones. "Fue parte de una visión global, junto al proyecto de Fibra Óptica al Hogar y la amplia cobertura de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, la construcción de un Data Center en Pando, el cable de conexión submarino que potencia la vinculación de Uruguay al mundo", subrayó el comunicado.