Falero fue operado "con éxito" tras detección de tumor cerca del ojo y está "estable"

El ministro de Transporte, José Luis Falero, fue operado este jueves de forma "exitosa", según informó El País y confirmaron a El Observador fuentes de su entorno.

El jerarca fue sometido a una intervención quirúrgica en el Círculo Católico luego de que se le encontrara un tumor cerca de un ojo, lo cual le provocó días atrás una convulsión.

En el parte médico al que accedió El Observador, el neurocirujano responsable de la cirugía, doctor Pablo Hernández, señaló que Falero "tenía una lesión intracraneal asociada a la membrana que recubre el cerebro, pero no involucraba para nada el tejido nervioso", por lo cual la intervención se pudo realizar sin problemas y sin "mayores inconvenientes".

"Ya se despertó, se está recuperando de la anestesia y luego será trasladado a CTI para mejor control", añadió el profesional que espera por "la evolución" del paciente, aunque "en principio" salió todo como era esperado.

Luego de haber sufrido una convulsión en la madrugada del martes, al ministro le diagnosticaron un miningioma cerebral, un tumor que surge de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal.

Tras la intervención de este jueves, el parte médico informó que Falero "está lucido, sin déficits neurológicos, estable en lo cardiovascular, lográndose la extirpación total de un meningioma ubicado sobre el techo de la órbita izquierda".

"No hubo complicaciones anestesicoquirúrgicas. Se encuentra estable en CTI cursando el post-operatorio inmediato", expresó el informe.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo en Maldonado que "salió todo bien" y que Falero "estaba muy angustiado porque quiere volver a trabajar". "Es una de las personas más optimistas que conozco; siempre cree que las cosas van a salir bien. No me extrañaría si en poco tiempo lo tenemos trabajando de vuelta. Hay cosas que no se pueden prever, por más que uno se cuide. Nos tenemos que cuidar todos", afirmó el mandatario.

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, también anunció que la operación "culminó con éxito". "Pronto lo tendremos nuevamente con compromiso y dedicación que nos tiene acostumbrados. Le hemos enviado los saludos de cientos de compañeros", escribió Iturralde en Twitter.

La intendenta de San José, Ana Bentaberry, dijo por su parte que la intervención "terminó bien" y que Falero ahora permanece en CTI "para monitorear" su evolución.