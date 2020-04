Falta de control en los geriátricos: un tema postergado que el coronavirus puso en agenda

"Hay centros en que las condiciones son espeluznantes", sentenció este domingo Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo Social, al referirse a los residenciales de ancianos en Uruguay. Las cifras oficiales avalan esta afirmación: en una centena de ellos ni siquiera se respetan los derechos más básicos.

De los 1.208 geriátricos registrados en el país, solo 41 cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública, y hay residenciales de los que ni siquiera hay datos disponibles porque funcionan en la informalidad.

La muerte por coronavirus de dos ancianos institucionalizados que se produjeron este fin de semana, a lo que se le suman los contagios derivados de estos casos, puso la lupa sobre un tema de larga data en Uruguay: la falta de control sobre los residenciales.

Fallas edilicias, incendios, malos tratos de los funcionarios a los residentes y lentitud en el proceso de habilitación han sido denunciados a lo largo de los años, pero por ahora, de acuerdo a lo planteado en la conferencia de prensa del domingo, sin una solución eficiente.

La emergencia sanitaria exige una respuesta rápida. La mitad de las muertes por coronavirus en Europa se produjeron en estas instituciones, según la Organización Mundial de la Salud, que advirtió sobre la posibilidad de que los geriátricos se conviertan en focos de contagio.

Oscar Del Pozo - AFP

Los antecedentes en Uruguay

En julio de 2017, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se propusieron crear un registro público donde quedara documentado el estándar de calidad de cada uno de los locales funcionando.

"El universo total de residenciales en Uruguay es de 900 casas. La gran mayoría de ellas no califica para poder funcionar", contó un año después Raquel Rosa, la entonces directora general de Salud Pública. De los 900 residenciales que funcionaban entonces, 732 no cumplían los requisitos básicos para abrir las puertas al público, mientras que 140 incumplían con una parte de las exigencias.

El Ministerio clausuró ocho residenciales después de constatar "situaciones graves" allí. La gran mayoría de ellos tenía preocupantes problemas a nivel edilicios, poca calidad de higiene y deficiente asistencia técnica profesional.

En esa oportunidad Rosa reconoció que el gobierno no tenía cómo ubicar los residenciales clandestinos sin una denuncia. A partir de los reclamos que recibe el ministerio, las autoridades se trasladan hasta el domicilio denunciado y allí realizan una inspección sorpresa, que les permite clausurarlos.

Pero incluso si hay una denuncia, se realiza una inspección y se clausura el residencial, no hay garantías de que deje el local deje de funcionar en la clandestinidad. Como muestra de ello basta el caso de un hogar en Cerro Largo que siguió recibiendo nuevos residentes durante tres años, a pesar de que el Mides lo clausuró una y otra vez. O el del centro en Flores que había sido clausurado dos veces y atendía a pacientes psiquiátricos de manera irregular, donde los ancianos eran maltratados.

Los residenciales agremiados estiman que para poder garantizar todos los servicios, como mínimo deben cobrar $ 34 mil mensuales por anciano. Algunos centros cobran entre $ 3.000 y $ 9.000 por ese servicio, según las cifras oficiales relevadas en 2018. En el otro extremo están los residenciales que cobran $ 120.000 al mes.

Sin embargo, los residenciales agremiados reiteran que no tener la habilitación no es sinónimo de malas condiciones para los ancianos. “El MSP no controla, el Mides tiene algunos controles más. Nosotros vamos a poner algún control como asociación", puntualizó en julio de 2019 Sabino Montenegro, presidente de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama).

Oscar Del Pozo - AFP

Protocolo por coronavirus

Las autoridades del Poder Ejecutivo señalaron que el foco infeccioso se produjo porque no se cumplió el protocolo diseñado especialmente para los residenciales. Estas fueron las exigencias para los dueños de los establecimientos, divulgadas a los días de decretada la emergencia sanitaria:

Contactar a visitantes y familiares de residentes para que no acudieran a los centros en caso de presentar síntomas sospechosos de infección respiratoria (fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria y malestar general).

No permitir el ingreso de personas que hubieran estado en zonas considerados de riesgo por las autoridades hasta que no hayan cumplido los 14 días de cuarentena.

Limitar el número de visitas simultáneas y el tiempo de duración, evitar salidas del residencial y suspender actividades lúdicas grupales.

Suspender la salida a consultas médicas imprescindibles o realización de estudios.

El lavado de manos adecuado y uso frecuente de alcohol en gel, rectificado o eucaliptado al 70%.

Distribuir pañuelos desechables y contenedores de residuos e instalar dispensadores de alcohol gel para residentes dentro y fuera de las habitaciones. Poner jabón líquido y toallas de papel en los baños.

Profundizar la limpieza de superficies en contacto con los pacientes, distinguir los residuos en una bolsa individual con advertencias y evitar el uso de materiales de tela.

Colocar carteles informativos sobre la higiene y formar en este aspecto a los residentes y trabajadores.

Podés leer sobre el resto del protocolo en esta nota, donde también están explicadas las medidas de precaución para los trabajadores.