Federer: la emotiva despedida de Nadal y otras reacciones tras el anuncio del suizo de que se retira del tenis

El ídolo del tenis Roger Federer anunció este jueves su retirada tras una carrera de 24 años plagada de éxitos.

Campeón de 20 torneos de Grand Slam -solo superado por Rafael Nadal (22) y Novak Djokovic (21)- el suizo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

Pero Federer, de 41 años, no solo ha destacado por su calidad sobre la pista, sino también por su gran carisma.

A lo largo de su carrera, el jugador se ha ganado el respeto de prácticamente todo el mundo dentro y fuera del tenis.

Así, tras anunciar su retirada, figuras e instituciones le han dedicado calurosos mensajes en redes sociales.

Su gran rival

La rivalidad deportiva entre Federer y Nadal ha sido, según muchos expertos y aficionados al tenis, la mayor en la historia de este deporte.

Ambos se midieron en 40 partidos, con 24 victorias para el español y 16 para el suizo, entre ellos 9 finales de Grand Slam con 6-3 a favor de Nadal.

Así, el mallorquín comenzó su homenaje en Facebook llamándole "mi gran amigo y rival".

Tras asegurar que es "un día triste" para él y el mundo del deporte, Nadal escribió que ha sido "un honor y un privilegio" compartir tantos años juntos dentro y fuera de la pista.

Wimbledon y la ATP

Wimbledon, el torneo que ganó 8 veces en su carrera, le dedicó un emotivo homenaje.

"Le veremos de nuevo", afirmó la organización en un mensaje de Twitter, en el que compartió un vídeo de 1998 en el que Federer recogía la copa de ganador del torneo junior.

Roland Garros compartió fotografías y videos del suizo en el campeonato, que ganó una sola vez en 2009, y se refirió a él como "leyenda".

El Circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) homenajeó a Federer con varias publicaciones en Twitter.

Además de referirse a él como "un perfeccionista" que ha logrado "registros históricos", compartió un resumen de los números logrados por el tenista en su carrera.

Veteranos y promesas del tenis

"Te amo, Roger", escribió en Twitter el exjugador argentino Juan Martín del Potro, que aseguró que el mundo del tenis "nunca será el mismo" sin Federer.

También destacó el homenaje del nuevo número 1 en el ranking ATP con solo 19 años, Carlos Alcaraz.

El joven tenista español confesó que el suizo ha sido uno de sus ídolos y fuente de inspiración.

Y le dijo que, pese a su retirada, le gustaría jugar con él algún día.

Otra leyenda del tenis, la checo-estadounidense Martina Navratilova, le dejó un cariñoso mensaje en el que agradeció al suizo haber jugado al tenis con "amor, vida, esperanza, pasión y gratitud".

What a heartfelt message , full of love, life, hope, passion and gratitude. Which is exactly how Roger played the game we love so much. Thank you thank you thank you, for all the magic!!!

