Fernanda Sosa le respondió al jurado del Bailando tras su fallido debut en la pista

El pasado viernes, la uruguaya Fernanda Sosa debutó en la pista del Bailando 2023, pero su desempeño no dejó muy contento al jurado, que le dio una puntuación lapidaria.

La modelo e influencer radicada en Miami consiguió apenas 2 puntos, el puntaje más bajo del certamen hasta el momento, apenas superada por el ex Gran Hermano Tomás Holder, que consiguió 5 puntos.

Tras el pobre desempeño en su arranque, y en comunicación con el programa Intrusos de América TV, Sosa respondió al jurado.

"Nos falló la música al comienzo, que no la escuchamos. Eso falló", comenzó.

"Es un show. No me importa lo que digan. Sí me importa para mejorar, pero no me perjudica a mí, no me pasa nada (...) Vine preparada para esto. Estoy tranquila, no me importa lo que digan", explicó, y luego elogió, sí, a Moria Casán y a sus recomendaciones.

"Ella tiene más experiencia. Sabe. Vamos a tomar lo que ella dice. No me ofendí para nada", dijo.

De todos los miembros del jurado, Marcelo Polino fue quien le dio un puntaje más bajo. De hecho, hasta estrenó una nueva modalidad: el -1.

"Hizo tanto ruido antes de llegar a esta pista que yo me hice como una expectativa. Sos modelo pero de Tik Tok, no podés dar dos pasos seguidos. Un disgusto, terminemos con esto, un doble disgusto tengo y voy a tener que inaugurar algo con vos. Mi puntaje es menos 1″, había dicho.