Claudia Fernández, Riccetto y Petinatti: Got Talent Uruguay ya tiene a su jurado

María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Orlando Petinatti son las tres figuras que compondrán el jurado de Got Talent Uruguay, el próximo reality de televisión producido por canal 10.

Días atrás, se dio a conocer que Natalia Oreiro será la encargada de conducir el ciclo que llegará a la pantalla en 2020. El formato fue creado por el productor musical Simon Cowell (el "juez malo" de programas como American Idol y responsable de proyectos como la banda One Direction), este ciclo similar a otros certámenes, como The X Factor, tiene como diferencial que además del canto los concursantes pueden demostrar otras habilidades y talentos.

En declaraciones a Subrayado, los tres mediáticos explicaron que no saben qué perfil de jurado encararán frente a la pantalla. Riccetto dijo que es un gran desafío porque ella se considera una persona muy emocional y espera poder tener "la madurez" necesaria frente a las cámaras para poder hacer una devolución justa y sensible. A su vez, explicó que se siente cómoda con el rol porque es una oportunidad en la que no tendrá que forzar un perfil, será ella misma hablando desde su experiencia. Por su lado, Fernández aseguró que se fijará no solo en la técnica de los y las participantes sino que también en su carisma y actitud frente al público. Por último Petinatti valoró la oportunidad como una chance de volver a la televisión en un canal que fue su casa.

Las inscripciones para el participar del concurso de talentos estarán disponibles en la página www.canal10.com.uy en el correr de las próximas semanas y desde octubre de este año se hará el casting de talentos en todo el país.

No habrá restricciones del tipo de talentos, ni tampoco de edad. El programa tendrá galas en vivo en todas las regiones del país, al norte, sur, este y oeste.