Fernández sobre propuesta de Lacalle: "Me preocupa que esté promoviendo esas cosas"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió este lunes en una entrevista con el canal C5N a la propuesta del mandatario electo Luis Lacalle Pou de flexibilizar algunas regulaciones sobre la residencia legal y fiscal para que 100 mil personas, principalmente argentinos, vengan a vivir a Uruguay en los próximos 5 años. "Me preocupa que Uruguay esté promoviendo este tipo de cosas", dijo el presidente argentino ante la consulta.

"Sin ánimo de involucrarme en las decisiones de otro país –y Luis (Lacalle Pou) sabe con el respeto que lo digo– tengo la impresión de que a Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal que volver a caer en eso no es una buena noticia", aseguró Fernández.

De esta manera, el presidente argentino –que cumplió un mes al frente del gobierno– destacó el trabajo del Frente Amplio (FA), en particular de José Mujica, Danilo Astori y Tabaré Vázquez, para lograr que Uruguay "deje de ser un paraíso fiscal". "Hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y de favorecerse del dinero espurio que a mí me parece que, si yo fuera Luis (Lacalle Pou) o me preguntara, le diría: pensalo dos veces", agregó.

Fernández también dijo que si fuera Lacalle Pou su principal preocupación sería recuperar los argentinos que se fueron.

Lacalle Pou planteó la propuesta a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), antes de participar en la Expo Real Estate de Punta del Este. Una de las flexibilizaciones que trasladó el presidente electo en la reunión está vinculada con reducir los montos que se exigen de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones para facilitar la obtención de la residencia fiscal.

Con este tipo de residencia la persona extranjera pasa a tributar en Uruguay y le sirve para dar de baja su residencia fiscal en su país de origen. Además, quienes configuran la residencia fiscal por primera vez, pueden realizar la opción de no pagar IRPF por sus rendimientos del exterior, según explicó a El Observador el socio de FBM, Fabian Birnbaum. Esto último fue promovido durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).

La residencia fiscal se puede obtener de varias formas: residir más de 183 días del año en el país, tener intereses vitales (familiares cercanos) en Uruguay, demostrar que más del 50% de tus ingresos se generan en territorio nacional o tener un patrimonio en inmuebles de 15 millones de Unidades Indexadas (unos US$ 1,7 millones de dólares). Además, si una persona tiene una inversión, directa o indirecta, en una empresa por valor superior a 45 millones de UI (US$ 5,3 millones) o proyectos declarados de interés nacional en virtud de la Ley 16.906 también puede tramitar la residencia fiscal.