Fernando Pereira veranea en las playas de José Ignacio: "Tiene aguas de un color único"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, compartió en su cuenta de Facebook su estadía en las playas de José Ignacio.

"Hoy al igual que en los últimos años, me fui a nadar un rato a la playa y a la Laguna de José Ignacio. Es una playa gratuita como la mayoría de las playas Uruguayas. Tiene aguas de un color único y nadar en ellas es un verdadero placer", escribió.

"Muchas veces aún con estas gratuidades, igualmente es difícil de llegar, pero todo aquel que pueda que no lo deje de hacer, en un país donde nadie debería ser más que nadie. Un precioso día de mis vacaciones recién iniciadas", agregó Pereira.

En 2022, las redes sociales habían captado a Pereira en las playas de José Ignacio y se habían hecho un montón de memes al respecto. En Twitter se hizo viral el hashtag “#LosLujosDeFernandoPereira”.

En aquel verano, Pereira respondió ante las críticas. "Me descubrieron. Me gustan las playas, cuanto más bonitas más me gustan, me gusta nadar, pescar, leer en la playa y muchas veces escribir. Es una de las maravillas de la lógica pública del Uruguay. Podemos ir a la misma playa los que más tienen y los trabajadores/as. Por lo que veo a algunos necios les molesta, cómo a un progresista le va a gustar la playa, pueblo de trabajadores pescadores artesanales y virtuoso lugar para disfrutar", había asegurado.